Devora incendio muebles en casa

Mientras sus inquilinos se encontraban fuera, una casa comenzó a incendiarse de forma repentina durante la noche del pasado sábado, en las inmediaciones de la colonia Oceanía.Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas sobre la calle Quintas Marianas, en el domicilio marcado con el número 954, cuando vecinos del sector se percataron de una densa capa de humo que emanaba de la vivienda.Al aproximarse notaron que la casa se estaba incendiando y que no se encontraban personas en el interior, por lo que de manera inmediata realizaron la denuncia del incidente al Sistema de Emergencias 911 para solicitar apoyo.Llamado que fue atendido por elementos del cuerpo de Bomberos, quienes sin perder el tiempo arribaron a la zona siniestrada para realizar las maniobras de enfriamiento para sofocar las feroces llamas.Tras unos minutos de luchar contra el fuego, finalmente los socorristas lograron erradicarlo con éxito y únicamente reportaron daños materiales de consideración, ya que la mayor parte de los muebles fue consumida por el siniestro.Hasta el momento se desconocen las causas exactas del incidente ya que testigos del lamentable evento, mencionaron que no es la primera vez que esa casa se ve envuelta en la misma situación.“Lo raro es que no es la primera vez que se quema, ya ha sucedidos varias veces”, dijo un vecino del sector.