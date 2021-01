Devuelven a ejidatarios en Campeche tierras; los despojó Javier Duarte

Escuchar Nota

- La justicia comienza a llegar para las. En el caso de Pedro Celestino May Can y de otrostardó casi 10 años.Pero hace un par de meses, una resolución judicial por fin les dio la razón y consiguieron queque el ex gobernador de Veracruz, a través de varios prestanombres, les despojó.Hoy, ya con lael núcleo ejidal de Lerma que fue parte de la más aciaga corrupción priista, ahora estará en uno de los principales programas sociales de la"Queremos hacer producir la tierra el próximo año con maíz y árboles frutalesexplicó May Can, quien atribuye parte de esta victoria al presidente Andrés Manuel López Obrador."En una de sus visitas a Campeche le informamos de nuestro caso, y, a través deestuvo muy al pendiente", aseguró.Pero esta lucha no fue fácil para los ejidatarios opositores a Javier Duarte pero sobre todo para May Can, quien durante esta disputa fuede estas tierras ubicadas en el poblado de Lerma, a unos 15 minutos de Campeche capital.Para no pasar más tiempo en el penal de San Francisco Kobén, el dirigente campesino de 63 años tuvo quepara obtener la condena condicional y cumplir la pena enque concluyó el 19 abril de 2018.Pero antes de perder su libertad lo quisieron asesinar, le quemaron su rancho y; incluso todavía el año pasado continuó la persecución del dirigente campesino."El 19 de agosto del año pasado me levantaron frente a la puerta de mi casa, me golpearon y me dejaron tirado frente al Country Club. Hoy estoy en sillas de rueda, nunca pensé que esto sucedería por, contó aPor entonces no sabía que se enfrentaba acuya cabeza era un gobernador emanado del mismo partido político que el entonces Presidente de la República.