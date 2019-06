Di Monte sostiene que Pablo Lyle actúo cobardemente

El actor Adrián Di Monte sostiene que no se arrepiente de haber calificado como “cobarde” a su colega Pablo Lyle, al enterarse de que éste golpeó a un adulto mayor que posteriormente falleció.Añadió que ese suceso servirá de ejemplo a muchas personas para controlar sus impulsos y evitar consecuencias como las que Pablo enfrenta en una Corte de Miami.A principios del mes de abril se difundió el video sobre el percance vial que tuvo Pablo Lyle, y por el cual enfrenta a la justicia en Estados Unidos.La reacción del actor de origen cubano Adrián Di Monte, en aquel momento, fue de indignación y considerada como inconcebible que Pablo se atreviera a golpear a un hombre de 63 años."En ese momento me quedé pensando en casos cercanos a mí, por ejemplo, mi abuelo en Cuba también se cayó y se golpeó, eso le provocó la muerte. Mi papá es una persona de 56 años, no es mucha la diferencia con el hombre que Lyle agredió, así que piensas y bueno…”, dijo el actor.Destacó que a él desde pequeño le enseñaron que a las mujeres y a las personas de la tercera edad se les respeta, “sé que muchas veces por su condición adulta no tienen filtro y son enojones, pero uno debe de comportarse y guardar la cordura, por eso me indigné”."Sé que ha pasado tiempo y mucha gente al igual que yo piensa en que dos familias están sufriendo, por ese momento de rabia”, señaló Di Monte, quien espera que todo salga de la mejor manera."Su familia de Pablo merece amor y paz, espero que el proceso que enfrenta en Estados Unidos sea justo, más que nada por sus seres queridos, porque es dolorosa la situación”, apuntó el actor, quien se encuentra inmerso en las grabaciones de la telenovela “Cita a ciegas”.Destacó que de una manera muy personal, este hecho le deja una enseñanza: “nunca debes de perder la cabeza al grado de agredir a alguien. Debes siempre de guardar el control”.