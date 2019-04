Día de la Tierra: protejamos la biodiversidad

Cada 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Tierra, el cual intenta concienciar al mundo de la necesidad de proteger el medio ambiente y de la conservación de la biodiversidad.Fue en el año 1968 cuando este científico norteamericano, Morton Hilbert, comenzó a organizar conferencias sobre los efectos perniciosos que se estaban provocando por el deterioro del medio ambiente.Para ello, contó con la complicidad del Servicio de Salud Pública de EU. Tras el éxito de la primera conferencia, Hilbert y muchos de sus alumnos comenzaron a preparar actividades para que este día fuera cada vez más especial y reivindicativo.De ahí surgió la primera gran manifestación el 22 de abril de 1970.Después, Naciones Unidas decidió designar este día reconocer que el planeta que habitamos, con sus ecosistemas, es el hogar de la humanidad y que, para alcanzar un justo equilibrio entre las naciones económicas, sociales y ambientales de los habitantes del planeta y las futuras generaciones, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.Este día se centra en reciclar el plástico que llena y contamina nuestros océanos y hábitats matando a miles de animales cada día. Sin embargo, el Día de la Tierra es mucho más que eso, y hay cientos de maneras de involucrarse.La doctora Jane Goodall comparte un mensaje para mostrar el camino para hacer crecer un mundo más verde y más azul.Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra, Jane Goodall siempre soñó con vivir entre animales en África. A los 26 años persiguió con pasión su sueño y viajó a Tanzania, donde comenzó su estudio de referencia de los chimpancés sumergiéndose en su hábitat como si fuera un miembro más de su comunidad en lugar de un observador desde la distancia. Su descubrimiento en 1960 de que los chimpancés fabrican y usan herramientas sacudió el mundo científico y redefinió la relación entre los humanos y el resto del reino animal.Nombrada Mensajera de la Paz de la ONU, dama del Imperio Británico y Fundadora del Instituto que lleva su nombre, la doctora Goodall recorre el mundo durante casi 300 días al año para hablar sobre las amenazas a las que se enfrentan los chimpancés, las crisis ambientales y sus motivos de esperanza para hacer del mundo un planeta más habitable y sostenible con sencillos consejos que pueden convertirnos, a cada uno de nosotros, en un héroe medioambiental.Por si aún no te has planteado nunca todo lo que puedes hacer por contribuir al cuidado de la Tierra, aquí van unos simples consejos:• Utilizar bombillas de bajo consumo e invertir en LED.• Descartar los cubiertos de plástico.• Utilizar la bicicleta como transporte.• Apostar por las energías renovables.• Aportar vida a la naturaleza plantando al menos un árbol.• Visitar un parque nacional o zona reserva de la biosfera para admirar y concienciarse de su belleza e interconexión entre todos los elementos.• Reciclar y conocer qué es biodegradable y qué no.• No utilizar bolsas de plástico y, si se tienen que usar, reciclarlas.• Calcular la huella de Carbono. Con la ayuda de un calculador de carbono se puede conocer cuál es la contribución personal al calentamiento global y de este modo poner remedio y reducir la propia contaminación.Aunque tal vez el consejo más efectivo sea el de concienciarnos que todos los días son el Día de la Tierra para comprometernos con el medio ambiente y el futuro de la humanidad.