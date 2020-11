Día de Muertos: entre seguir la tradición y olvidar la sana distancia

Escuchar Nota

Por primera vez en la historia de algunas comunidades indígenas de la orilla del Lago de Pátzcuaro,De forma ordenada, los habitantes de este lugar de la zona lacustre tienen acceso al cementerio, pero sólo para colocar simbólicamente los adornos en las tumbas.Pedro Gabriel Reyes señaló que, en el caso de su comunidad,Pese al llamado para no salir si no era necesario, algunas personas estuvieron en las calles para festejar el Día de Muertos.Por eso, apenas salía el sol, los altares con todos los elementos de la cosmovisión purépecha se levantaron en todas las casas.Hombres y mujeres preparan las flores, las charolas con pan blanco, chayote, manzanas, naranjas, mandarinas, plátanos y, a un costado, la comida y bebida que les gustaba en vida a quienes hoy son sus fieles difuntos.Las velas, veladoras y las fotografías de los ofrendados también resaltan en el altar, entre imágenes religiosas, tal como era, todavía hasta el año pasado, en los cementerios.Los comuneros de JanitzioSin embargo, advirtieron, el panteón permanecerá cerrado y los paseos en lancha sólo llegan hasta los embarcaderos, pero sin descenso de visitantes nacionales y extranjeros.En el muelle principal hay filtros sanitarios coordinados por autoridades estatales y municipales, apoyados por elementos de la Guardia Nacional, pero todo parece simulación, pues al pasar los accesos los turistas se despojaron del cubreboca y olvidaron la sana distancia.De acuerdo con la Dirección de Turismo municipal, debido a que muchos de los atractivos para esta celebración están cerrados, se esperaba una afluencia cercana a los 70 mil visitantes. Eso significa 200 mil visitantes menos que el año pasado, cuando las autoridades estimaron una afluencia turística de 270 mil personas.Habitaciones que, de acuerdo con las tarifas de los hoteles, cuestan regularmente 700 y mil pesos, para estos días se cotizaron en 4 mil y 5 mil pesos por habitación y por noche.Asimismo, la dependencia municipal también calculó que hasta la tarde del domingo había una ocupación hotelera no mayor a 30%.