Día de terror viven niños; tío los ataca y los hiere

Monclova, Coah.- A menos de 50 metros de la Fiscalía General del Estado un salvaje atacó a sus pequeños sobrinos con un martillo quebrando los vidrios del vehículo en que esperaban a sus padres al mediodía de ayer.



ATACA A SOBRINOS A MARTILLAZOS



El sujeto que escapó tras el ataque a sus sobrinos fue identificado como Orlando Calvillo Rodríguez, de la colonia Burócratas, quien labora en el departamento de Peletizadora de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.



Los pequeños que resultaron heridos de su carita y brazos son los hermanos Cristopher Isaí y Sergio Gael de 9 y 11 años.



Ellos esperaban a sus padres a bordo de un vehículo marca Chevrolet Tahoe, color blanco, estacionada en el cruce de Hidalgo con Progreso de la Zona Centro.



Sus padres Sergio Armando Calvillo y su esposa Brenda Berenice Robledo Zapata de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, acudieron al Ministerio Público a denunciar a Orlando.



Lo anterior ya que una noche antes junto a otro tipo identificado como “El Ray” golpearon a Sergio en su propia casa.



“Siempre anda drogado, ahorita venimos a denunciarlo porque golpeó a mi esposo a pesar de ser su hermano dice que no le hacen nada porque está en el sindicato”, dijo Brenda Berenice.



Ayer llegó el tipo a bordo de un automóvil marca Ford Mustang, color guindo, a donde estaba la Tahoe estacionada.



Sin importarle que sus sobrinos se hallaban dentro comenzó a quebrar los vidrios con un martillo. Los pedazos saltaron e hirieron a Sergio Gael en su rostro.



El más pequeño fue sacado a la fuerza por la ventana quebrada además de que trató de robarle una cadena de plata así como un dije de gallo.



Los gritos de los niños alertaron a los vecinos quienes no hicieron nada para ayudar además de que a pocos metros se hallaba la Fiscalía.



Quienes arribaron al lugar fueron oficiales preventivos mismos que desgraciadamente no dieron con el responsable dándose la voz de aviso a sus compañeros para que buscaran el Mustang principalmente al sur de la ciudad.



Este desgraciadamente no fue ubicado. Socorristas de Cruz Roja atendieron al par de niños a quienes llevaron a un hospital la mañana de ayer.