Día Internacional contra la LGTBIfobia: Una lucha de todos

En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por ello, #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/48YpO7nRG4 — UNAM (@UNAM_MX) May 17, 2020

Derechos de las personas LGBTI = Derechos humanos



En este Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, celebramos el amor y la valentía de quienes luchan por los derechos y el trato igualitario de las personas #LGBTI. https://t.co/F7FWMZMdYj #IDAHOBIT pic.twitter.com/o4SA9xQcux — Naciones Unidas (@ONU_es) May 17, 2020

Escucha a la gente LGBTI e infórmate sobre los problemas que tiene.

Esfuérzate por tener, tú y quienes te rodean, una tolerancia cero ante cualquier tipo de estigmatización o prejuicio contra la gente LGBTI.

Señala y denuncia todo tipo de abuso o discriminación contra las personas LGBTI, tanto en casa como en el trabajo, en la escuela, en público o en Internet.

No te calles y denuncia todas las formas de violencia, incluidas las amenazas y las agresiones verbales, aunque no estén dirigidas a ti directamente.

El #17deMayo de hace 30 años la OMS dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad, y aún en casi 80 países es ilegal ser LGBTI. Incluso en los países mas libres como el nuestro queda mucho para

lograr la igualdad. La igualdad para amar, para ser, para todas las personas pic.twitter.com/wEZNXIXvqg — Fundación Triángulo (@FTriangulo) May 17, 2020

Hace 30 años, hoy en día, la OMS desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental. En nuestro mapa (actualizado en dic 2019) se puede ver cómo las leyes en todo el mundo siguen afectando a las personas por su orientación sexual#IDAHOBIT #IDAHOBIT2020 #RompiendoElSilencio pic.twitter.com/CBQFnrgw2n — ILGA World (@ILGAWORLD) May 17, 2020

Hoy celebramos que hace 30 años, la @WHO eliminó de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad.

Luchemos contra la discriminación en todas sus expresiones y reafirmemos como sociedad nuestro compromiso por el respeto de la dignidad humana. pic.twitter.com/e7eHOlUfPA — INAI (@INAImexico) May 17, 2020

. Conmemora(en 2018 se eliminó también la transexualidad, ampliándose después el concepto a bisexualidad, transexualidad...). Por tanto, reconoció la condición de 'normalidad' a todos quienes no compartían la condición exclusiva de heterosexualidad, considerada como única admisible por gran cantidad de culturas y religiones clásicas.El reconocimiento de, sobre todo en el mundo occidental y la población más ilustrada. Sin embargo,. En algunos, del ámbito musulmán, está incluso castigada con la muerte. Y en otros en los que está despenalizada esta condición, no faltan voces que siguen despreciando a las personas que no se ajustan a sus esquemas mentales y siguen empecinados en la 'enfermedad' cuando no en el 'pecado'Son gente a la que conoces, tus colegas, tus amistades y familiares.porque, si se muestran abiertamente tal y como son, sufren estigmatización, discriminación o incluso violencia.A veces. Entre la juventud LGBTI,. Si conoces a alguien que sea intersexual, quizás en su primera infancia les hicieron operaciones quirúrgicas que no necesitaban ni deseaban, y a lo mejor les han quedado secuelas físicas o mentales para toda la vida. Esta situación continúa en la vida adulta, cuando las personas LGBTI encuentran discriminación y violencia cuando buscan vivienda o trabajo, o cuando quieren crear una familia, ir al médico o, simplemente, caminar por la calle. Si viven en uno de los 70 países donde las relaciones entre personas del mismo sexo son delito, es posible que incluso tengan que ocultarse del Gobierno para librarse de la cárcel, o hasta de la pena de muerte.Las cosas no tienen por qué ser así.y ames a quien ames.Comparte nuestros contenidos en los medios sociales para que la gente LGBTI de tu entorno sepa que puede contar contigo.Con información de Marca y UNFE