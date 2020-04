Día Internacional de la Madre Tierra enmedio de un respiro

Escuchar Nota

“Este Día Mundial de la Tierra es necesario levantar la voz para detener el tráfico ilegal de especies, que hoy nos tiene en medio de una pandemia por la explotación de la vida silvestre, tenemos que darnos cuenta que el tráfico no sólo provoca la extinción de las especies sino que es un problema de salud pública que no debemos ignorar”, alertó Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.



“No sólo porque cubren dos terceras partes de este planeta, sino por toda la producción de oxígeno y de alimento que nos brinda, sin embargo, la grandeza del mar no la pagamos con la misma moneda, de todo lo que nos da, nosotros le regresamos contaminación, basura, agua sucia, derrames petroleros, sobreexplotación pesquera, pesca ilegal y hemos llevado a muchas de las especies al borde de la extinción o ya las hemos extinguido; el mar necesita de nosotros”, afirmó.

“Necesitamos cambios urgentes frente a esta crisis sanitaria pero también frente a la crisis climática y de pérdida de biodiversidad, debemos tomarnos este tiempo para construir una nueva normalidad, donde podamos relacionarnos con el planeta Tierra de una forma más justa, más solidaria y no sólo entre nosotros sino también con todos los seres vivos. Sólo tenemos un planeta, ésta es nuestra casa y sólo cuidándolo y evitando su deforestación y la contaminación podremos prevenir futuras epidemias que puedan transformarse en pandemias globales”, señaló.



En esta ocasión el Día Internacional de la Madre Tierra , que se conmemora el, llega con un respiro obligado al planeta, en medio de una de las crisis sanitarias más letales de la historia, originada por la explotación de la vida silvestre, y la transmisión de una cepa del Coronavirus de un animal al ser humano., el transporte aéreo y el movimiento de personas, que en poco tiempo ofrece alivio en índices de contaminación ambiental y postales que dan la vuelta al mundo de patos paseando por las calles de París, Francia; una manada de leones tomando el sol en una carretera de Sudáfrica y una familia de linces visitando un parque público en León, Guanajuato.Imágenes que para los científicos son una demostración práctica del creciente daño que el actual modo de producción y vida ocasiona a la naturaleza.El Covid-19 apareció en el contexto de una crisis climática, que muy pronto no tendrá punto de retorno y que acabará con la vida tal como la conocemos por el incremento de la temperatura, que ya se puede apreciar en los océanos, con la crecida de los mares, la acidificación del agua y el blanqueamiento de los corales.Ante este panorama, Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana México hizo un llamado a todos los sectores a trabajar para tener mares más limpios y restablecer la abundancia de los océanos.Por su parte, Miguel Rivas, líder del Proyecto de Océanos de Greenpeace México advirtió que la actual crisis sanitaria pone en evidencia las fracturas de un sistema roto, que ejerce demasiada presión sobre los ecosistemas, lo que no sólo tiene consecuencias a nivel biológico sino social y económico.Advirtió que es momento de repensar en el modelo que estamos viviendo, dejar de depender del petróleo o sus derivados como el plástico, crear un futuro más verde, en armonía con el medio ambiente, que no pretenda emitir más gases de efecto invernadero sin importar el costo.