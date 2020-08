Día Internacional del Gato: ¡10 datos para Karen!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los gatos son tan importantes para el mundo que tienen tres días para celebrarlos. Uno, siendo el 7 de agosto, instituido por el International Fund for Animal Welfare.



Honestamente, si se aman a los gatos, si se tiene uno o muchos, o si son considerados familia, aunque no sean de uno mismo, parecería que todos los días son sobre ellos. ¿Y por qué no? Son magníficas mascotas y bellos animales.



Es importante apreciar a todos los animales aunque no sean del gusto personal. Cada criatura es especial y fascinante. Para dejar en claro ese último punto, hay 10 fascinantes datos sobre gatos que deberías conocer para entenderlos mejor. Hasta podrías animarte a adoptar uno. ¡No te arrepentirás!



1. Sobre peso: El macho promedio de la raza de gato más grande pesa aproximadamente 20 libras.



2. Sobre su descendencia: Según un estudio, todos los gatos domésticos son descendientes de un gato montés del Medio Oriente. Su nombre: Felis sylvestris, que se traduce como "gato del bosque".



3. Sobre su independencia: Un gato de casa puede volver a la "completa autosuficiencia" más rápido y con más éxito que un perro domesticado.



4. Sobre su tolerancia: Los gatos pueden tolerar el calor extremo, sin mostrar signos de malestar, hasta que la temperatura de su piel supere los 125 grados Fahrenheit.



5. Sobre sus posesiones: El gato más rico del mundo se llama Blackie, un felino que heredó la propiedad de sus dueños valuada en cerca de $13 millones después de sus muertes.



6. Mito: A pesar de la creencia popular, los gatos no son nocturnos.



7. Sobre su alcance: Un gato no puede ver directamente debajo de su propia nariz.



8. Su historia: Los gatos solían ser adorados como criaturas sagradas.



9. Sobre sus ronroneos: La frecuencia del ronroneo de un gato está entre 25 y 150 hercios.



10. Sobre sus voces: Los gatos bebé tienen alrededor de nueve tipos diferentes de vocalización, mientras que los gatos adultos tienen poco más de 15.