Día Mundial de la Diabetes, el glosario que debes conocer

1 de cada 11 adultos tiene diabetes, es decir 463 millones de personas en el mundo

1 de cada 2 adultos con diabetes no está diagnosticado, es decir, 232 millones de personas

1 de cada 5 personas tiene más de 65 años, lo cual representa 136 millones de personas

El 10% del gasto sanitario mundial se dedica a la diabetes ($760 mil millones de dólares)

1 de cada 6 nacimientos vivos está afectado por hiperglucemia en el embarazo. El 84% de estos casos son de diabetes gestacional

3 de cada 4 personas que viven con diabetes viven en países de ingresos bajos y medios

Más de 1 millón de niños y adolescentes tienen diabetes tipo 1

1 de cada 13 adultos tiene tolerancia alterada a la glucosa (374 millones de personas)

2 de cada 3 personas con diabetes viven en zonas urbanas (310.3 millones de personas)



Desde hace varios años, la diabetes se ha posicionado como una de las enfermedades con mayor incidencia a nivel mundial.Si no se le controla, la diabetes puede conducir a complicaciones serias de salud o incluso puede causar la muerte. Sin embargo, la información, el autocontrol y el apoyo médico, pueden ayudar a prevenir la diabetes y a contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala queLa insulina es la hormona que regula el azúcar en la sangre y permite que las células la utilicen como fuente de energía. Cuando la diabetes no se controla se presenta la hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre.Por su parte, la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk (FDNN) agrega que el grupo de enfermedades metabólicas conocido como diabetes mellitus se caracteriza por niveles de azúcar o glucosa en sangre elevados.Existen distintos tipos de diabetes.se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.se origina por la incapacidad del cuerpo para utilizar la insulina que produce de manera eficaz, lo que suele ser resultado del exceso de peso o la falta de actividad física.Por otro lado, también existeAunque son menos comunes, también existen la diabetes monogénica, que es resultado de una mutación genética, y la diabetes secundaria, que surge como complicación de otras enfermedades.Según la Fundación Internacional de la Diabetes (FID), las complicaciones diabéticas agudas surgen a raíz de niveles extremos de glucosa en sangre y pueden derivar en enfermedades crónicas o incluso la muerte. Algunas de estas complicaciones incluyen la retinopatía diabética, problemas con la salud bucal, complicaciones en el embarazo, enfermedades cardiovasculares, nefropatía diabética, lesión nerviosa o vascular y complicaciones del pie diabético.Cifras clave de la diabetes a nivel mundialEl Atlas de la Diabetes de la Fundación Internacional de la Diabetes (FID) menciona que la diabetes es una de las mayores emergencias de salud a nivel global.En su edición 2019, el Atlas de la Diabetes de la FID muestra las siguientes cifras clave para crear consciencia sobre la importancia de tratar y prevenir la diabetes en todo el mundo:Además, la FID estima que aproximadamente 4.2 millones de adultos fallecieron en 2019 a consecuencia de la diabetes y sus complicaciones, lo que equivale a una muerte cada ocho segundos.La FID menciona queCambios en el estilo de vida puede contribuir a mejorar la salud de las personas que viven con diabetes o están en riesgo de desarrollarla.Para prevenir y combatir la diabetes, la Clínica Mayo recomiendaAsí mismo, una dieta alta en fibra puede ayudar a reducir el riesgo de padecer diabetes pues mejora el control de la glucemia, reduce el riesgo de enfermedades cardiacas y promueve la pérdida de peso.Además,Otra recomendación de la Clínica Mayo es perder peso, puesto que un estudio mostró que quienes perdieron alrededor del 7% de su peso corporal inicial y hacían ejercicio regularmente, redujeron el riesgo de contraer diabetes en casi un 60%.También es primordial seguir una dieta saludable y balanceada con alimentos variados y porciones de tamaños adecuados para controlar y prevenir la diabetes.La información es el primer paso para luchar contra la diabetes. A continuación te presentamos algunos de los términos que debes conocer sobre esta enfermedad.Son los hidratos de carbono presentes en algunos alimentos y que al descomponerse en elementos más simples quedan en forma de azúcares de estructura química compleja y pasan del intestino a la sangre de forma muy lenta.Son los hidratos de carbono presentes en algunos alimentos cuya estructura es simple y pasan del intestino a la sangre de forma rápida.El páncreas se conforma por diferentes tipos de células. Las células beta del páncreas se encargan de la fabricación de insulina.Es la presencia de acetona en la orina; en condiciones normales, la orina no contiene acetona.Es la pérdida de conocimiento causado por una hipoglucemia grave.Son las medidas que ayudan a mantener los valores de glucemia dentro de los límites normales.Se da cuando existe una hiperglucemia grave y sostenida. Incluye síntomas como mucha sed, fatiga, aumento de la emisión de orina, glucosuria muy positiva, cetonuria, náuseas, vómitos, dolor abdominal y glucemia alta o muy alta.Es la alteración en la regulación de los niveles de colesterol y triglicéridos.Es la capacidad de algunas actividades o sustancias para disminuir los valores de glucosa en sangre.Es una hormona del aparato digestivo que se segrega en el páncreas y que tiene la función inversa de la insulina.Es la glucosa que circula por la sangre.Es una forma de glucosa que se utiliza para almacenar energía en el hígado y los músculos.También conocido como medidor de glucosa en sangre capilar se usa para medir la cantidad de glucosa en una gota de sangre.Es un azúcar de composición simple que es la principal fuente de energía del organismo. Los alimentos compuestos de hidratos de carbono se transforman en glucosa con la digestión.Es la presencia de glucosa en la orina; la orina no contiene glucosa en condiciones normales.La hemoglobina es un componente de la sangre vinculado a los glóbulos rojos. La hemoglobina reacciona con la glucosa circulante formando un complejo bastante estable. El resultado de medir la hemoglobina glicosilada será el reflejo de la glucemia media existente durante un periodo de aproximadamente ocho semanas previas a la medición.También conocidos como glúcidos, son uno de los nutrientes básicos presentes en la composición de los alimentos. Se encuentra principalmente en cereales, legumbres, féculas, fruta y leche. En el proceso de la digestión, estos alimentos se convierten en glucosa, fructosa, lactosa, etc.Es la situación en que la glucemia está por encima de los niveles normales.Es la situación en que los valores de glucemia están por debajo de lo normal.Es una hormona del aparato digestivo que facilita que la glucosa que circula por la sangre penetre en las células y se aproveche como energía.Es la presencia de micropartículas de albúmina en la orina. La albuminuria indica pérdida de proteínas por la orina, situación que no sucede en condiciones normales y es causa de sospecha de mal funcionamiento del riñón.Es la enfermedad de los riñones causada por lesiones en los vasos sanguíneos y su evolución lleva a un mal filtrado renal.Es una enfermedad del sistema nervioso con lesiones en la envoltura de las fibras nerviosa que hacen que los nervios no cumplan bien con sus funciones.Son los niveles normales de glucosa en la sangre.Un pie que presenta cualquier enfermedad causada por la diabetes o sus complicaciones.La insulinorresistencia ocurre cuando las células se resisten a usar la insulina que circula por la sangre cuando no es identificada por sus receptores de insulina.Son lesiones en los vasos sanguíneos de la retina.Son lesiones en las paredes de las venas y arterias.