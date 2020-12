Día Mundial de la Lucha contra el Sida: datos básicos y cronología

Escuchar Nota

Te contamos los orígenes, tratamientos y respuesta global al VIH y el sida en los últimos años.VIH significa virus de inmunodeficiencia humana.El VIH/sida se transmite a través del contacto sexual con una persona infectada. También al compartir agujas con una persona infectada, a través de transfusiones de sangre de personas que tengan el virus o a través de una madre que esté infectada y le transmita la enfermedad a su bebé.– Infección aguda o síndrome retroviral agudo: Puede producir síntomas similares a los de la gripe en el primer mes después de la infección.– Latencia clínica o infección asintomática por VIH: es cuando el VIH se reproduce en niveles más bajos.Tanto elcomo elpueden causar sida. El VIH-1 es el virus de inmunodeficiencia humana más común; El VIH-2 se encuentra principalmente en África occidental.La terapia antirretroviral (ART) implica tomar un cóctel de medicamentos contra el VIH que se usan para tratar el virus. En 1987, la azidotimidina (AZT) se convirtió en el primer fármaco aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) que se utilizó para tratar el VIH / SIDA.37,9 millones de personas que vivían con el VIH/sida en todo el mundo.160.000 niños recién infectados con VIH en todo el mundo.1,7 millones de nuevas infecciones en todo el mundo.Aproximadamente 770.000 muertes relacionadas con el sida en todo el mundo.África subsahariana está compuesta por los siguientes países: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe.1981 — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publican los primeros informes de hombres en Los Ángeles, Nueva York y San Francisco que anteriormente estaban sanos y padecían formas raras de cáncer y neumonía, acompañadas de «infecciones oportunistas».1982 — Por primera vez, los CDC se refieren a la enfermedad como sida.1983 — Investigadores franceses y estadounidenses determinan que el sida es causado por el VIH.1985 — Se desarrollan análisis de sangre para detectar el VIH.1999 — Investigadores en Estados Unidos encuentran evidencia de que el VIH-1 probablemente se originó en una población de chimpancés en África Occidental. El virus parece haber sido transmitido a personas que cazaban y consumían chimpancés como alimento.29 de enero de 2003 — En su discurso sobre el estado de la unión, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promete aumentar drásticamente los fondos para combatir el VIH/sida en África.27 de mayo de 2003 — Bush firma la Ley 1298, la Ley de liderazgo de EE.UU. contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria de 2003, también conocida como PEPFAR (Plan de emergencia del presidente de EE. UU. para el alivio del sida). Con esta proporciona US$ 15.000 millones durante los próximos cinco años para luchar contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria en el extranjero, especialmente en África.30 de julio de 2008 — La iniciativa 5501, o Proyecto de Ley de reautorización de liderazgo mundial contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria de Estados Unidos de 2008, se convierte en ley y autoriza hasta US$ 48.000 millones para combatir el VIH/sida en todo el mundo. También contra la tuberculosis y malaria. Hasta 2013, la PEPFAR planea trabajar en asociación con los países anfitriones para respaldar el tratamiento de al menos cuatro millones de personas, la prevención de 12 millones de nuevas infecciones y la atención de 12 millones de personas.Octubre de 2011 — En su libro Los orígenes del sida, el Dr. Jacques Pepin rastrea la aparición y el desarrollo posterior del VIH/sida para sugerir que los brotes iniciales del sida comenzaron antes de lo que se creía.24 de julio de 2012 — Los médicos anuncian durante la 19ª Conferencia Internacional sobre el Sida que Timothy Ray Brown, conocido como el «paciente de Berlín», se ha «curado» clínicamente del VIH. Brown, diagnosticado con leucemia, se sometió a un trasplante de médula ósea en 2007 usando médula de un donante con una mutación resistente al VIH. Desde entonces ya no tiene VIH detectable.3 de marzo de 2013 — Los investigadores anuncian que una bebé que nació infectada con VIH ha sido «funcionalmente curada». La niña, nacida en Mississippi, recibió altas dosis de medicamentos antirretrovirales dentro de las 30 horas posteriores al nacimiento. Un año después, la niña tenía niveles detectables del virus en su sangre, 27 meses después de que le quitaron los medicamentos antirretrovirales, según los científicos involucrados en su caso.18 de junio de 2013 — Con motivo del décimo aniversario del PEPFAR, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, anuncia que el millonésimo niño ha nacido sin VIH debido a los programas de prevención de la transmisión de madre a hijo (PTMI).14 de marzo de 2014 — Los CDC informan sobre un caso de probable transmisión del VIH de mujer a mujer. A diferencia de los anuncios anteriores de otros casos relacionados con la transmisión de mujer a mujer, este caso excluye factores de riesgo adicionales para la transmisión del VIH.24 de julio de 2017 — Se informa que un niño de 9 años de Sudáfrica ha estado en remisión durante más de ocho años sin tratamiento, según el Dr. Avy Violari, quien habló en la 9º Conferencia de la Sociedad Internacional del Sida sobre la Ciencia del VIH, en París.Noviembre de 2018 — Según el sitio web de PEPFAR, han «apoyado el tratamiento antirretroviral (TAR) que salvó la vida de más de 14,6 millones de hombres, mujeres y niños» desde 2003.5 de marzo de 2019 — Según un estudio de caso publicado en la revista Nature, una segunda persona ha mantenido la remisión del VIH-1. El «paciente de Londres» fue tratado con trasplantes de células madre de donantes con una mutación resistente al VIH. El paciente de Londres ha estado en remisión durante 18 meses desde que dejó de tomar medicamentos antirretrovirales. El estudio también incluye una posible tercera remisión después del trasplante de células madre, esta persona se conoce como el «paciente de Düsseldorf».2 de mayo de 2019 — Un estudio de casi 1.000 parejas de hombres homosexuales, donde una pareja con VIH tomó terapia antirretroviral (TAR), no encontró nuevos casos de transmisión a la pareja VIH negativa durante las relaciones sexuales sin condón. El estudio histórico de ocho años, publicado en la revista médica Lancet, muestra que el riesgo de transmitir el virus del VIH se elimina con un tratamiento farmacológico eficaz.7 de octubre de 2019 — El gobernador Gavin Newsom firma un proyecto de ley que hace que los medicamentos para la prevención del VIH estén disponibles sin receta médica en California a partir del 1 de enero de 2020. Los medicamentos cubiertos por la nueva legislación son la profilaxis previa a la exposición (PrEP) y la profilaxis posterior a la exposición (PEP), que ayudan a prevenir las infecciones por VIH. California es el primer estado del país en permitir que los farmacéuticos proporcionen los medicamentos sin receta médica.6 de noviembre de 2019 — Según un estudio publicado en el Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, un equipo de científicos ha detectado una nueva cepa del VIH. La cepa es parte de la versión del grupo M del VIH-1, la misma familia de subtipos de virus culpables de la pandemia mundial del VIH, según Abbott Laboratories, que realizó la investigación junto con la Universidad de Missouri-Kansas City.15 de junio de 2020 — Se publica un estudio en la revista JAMA Network Open que muestra que la esperanza de vida de las personas con VIH se acerca a la de las personas sin el virus, cuando la terapia antiviral se inicia al principio de la infección. Sin embargo, siguen existiendo disparidades en el número de problemas de salud crónicos que padecen las personas con VIH.