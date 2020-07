Día Mundial del OVNI: Los videos más impactantes de avistamientos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los seguidores del fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) tienen un día para recordar su afición, el cual es este 2 de julio.



Dicha fecha fue elegida ya que el mismo día, pero del año de 1947, ocurrió el famoso incidente de Roswell, en Estados Unidos. Un granjero de la región llamado Mac Brazel halló restos de una nave, los cuales estaban dispersos en su terreno.



Posteriormente, el 8 de julio, el diario local “Roswell Daily Record” publicó que las fuerzas aéreas habían capturado un platillo volador en dicha comunidad, perteneciente al estado de Nuevo México.



Este suceso causó mucha conmoción en los seguidores de fenómenos paranormales y de la vida extraterrestre. Cabe recordar que hace unos meses, el Pentágono desclasificó algunos videos que muestran a supuestos OVNIS captados por aviones militares.







Además, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados unidos recientemente reveló algunos documentos sobre la investigación de fenómenos de naves no identificadas, realizadas entre los años de 1940 y 1960.



Una mujer en la comunidad de Paihuano, en Chile, relató que vio un OVNI en octubre de 1998. Ana María aseguró al medio local MEGA que se trataba de una nave con forma de pañuelo que danzaba, la cual cayó en un cerro cercano. Añadió que el extraño objeto tenía un brillo característico.



Otros testigos refirieron que dos helicópteros BlackHawk, usados generalmente por fuerzas militares, se encargaron de levantar los restos, pero después a los habitantes no les revelaron nada más.







Información de Grupo Fórmula.