Diabetes, obesidad e hipertensión, la otra pandemia: UAdeC

Saltillo, Coah.- En el consultorio del Centro Polivalente de la UAdeC tienen alrededor de 2 mil expedientes y al menos el 60% de los pacientes presentan diabetes, hipertensión y obesidad, lo que les genera complicaciones en la salud o a futuro las enfrentarán si no corrigen la alimentación y estilo de vida.



El Centro Polivalente, ubicado en la colonia Francisco Villa, atiende a colonias populares del poniente de la ciudad.



La doctora Martha Octavia Villarrello Muñiz, con diplomados en nutrición, informó que unos mil 200 pacientes presentan padecimientos crónico-degenerativos.



“Por lo regular son pacientes descontrolados, a pesar de que tienen su servicio médico en el IMSS, en el ISSSTE, en el Municipio, son pacientes que no llevan una dieta adecuada, el medicamento se les indica de acuerdo al padecimiento que tienen y no llevan un control, una continuidad en sus tratamientos”.



“Hay muchas complicaciones, tanto los diabéticos, como los hipertensos, y no se digan los obesos, también tienen muchos factores de riesgo para diabetes, hipertensión, diferentes tipos de cáncer y otras complicaciones osto-articulares por el peso”.



Por descontrol se presentan problemas con la vista, como retinopatía diabética y retinopatía hipertensa, lo mismo que amputaciones.



“Vienen aquí pacientes que han sido amputados y son complicaciones de la diabetes… Hay pacientes muy jóvenes ya diabéticos, 35, 40 años, hasta 80 años”.



En la consulta se les brinda orientación integral para cuidar la alimentación, hacer rutinas de ejercicios y evitar el cigarro y el alcohol.



“Tenemos niños obesos que por cuestión tradicional de su familia no llevan una dieta adecuada, entonces, ya tienen un factor de riesgo familiar de obesidad, de diabetes, de alta presión. Han venido niños de 14 años con hipertensión, con glucosa alta, entonces trata uno de acercarlos más al consultorio para que lleven un control”.



“Es gente que toma mucho refresco, no hace ejercicio, come mucha comida chatarra, papitas, pizzas, hot dogs, hamburguesas, tortillas de harina o de maíz pero en cantidades exageradas, entonces se les trata de dar una orientación nutricional y de ejercicio para que cambien sus hábitos”, concluyó.