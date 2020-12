Diagnostican ‘muerte cerebral’ para la ciencia y la cultura tras dos años de la 4T

Escuchar Nota

“Tenemos problemas absolutamente en común en la ciencia y en la cultura, pero no hemos sido capaces de brincar las trancas disciplinarias para darnos cuenta que es necesaria una unión absoluta. Recordar que en toda democracia siempre tenemos un lugar en donde nos vamos a enfrentar y es en las urnas, nos veremos en las urnas el próximo año, y la sociedad debe darse cuenta de que es indispensable defender de manera democrática el acervo y la herencia que tenemos”, destacó Lazcano.



“A nosotros nos gustaría trabajar con tranquilidad y sin temor, porque estamos rodeados de un ambiente amenazante, de amagos, de muchas señales ominosas que empiezan a despuntar como atisbos de la violencia, y la primera señal es el descuido de la crisis sanitaria, acompañada de la crisis cultural y la ciencia”.



“Después algunas cuestiones de leyes que no eran aplaudidas por muchos académicos, hemos visto el hostigamiento contra los científicos, recuerdo el caso de Antonio Lazcano en relación al Conacyt, pero quizá un golpe más severo fue el de reducir el 75 por ciento el presupuesto de diversas instituciones culturales y académicas”.



“Al pretender que coincidan los años de 1321, 1521, 1821 y 2021, pero la primera fecha 1321 no se menciona como la fundación de Tenochtitlan en ningún lugar, el año que más se discute y que tiene documentación es la fecha de 1325, pero pretender hacer un ajuste para que coincida con no sé cuántos años de fundación de Tenochtitlan, se me hace una manipulación de la historia misma”.



Con planteamientos y análisis sustentados desde diversas disciplinas del conocimiento,expusieron sus planteamientos durante su intervención en el Seminario Patrimonio Cultural: Antropología y Legislación, Ciencia y Cultura, organizado por Bolffy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia., donde no encontró una asignación para las campañas de vacunación, en cambio los presupuestos para el Tren Maya y para Dos Bocas están ahí y están intactos.El escritor David Huerta aseguró que en estos dos años de gobierno la izquierda ha desaparecido del horizonte ideológico, político y cultural.En su participación, el cineasta Nicolás Echevarría mencionó que le parece un golpe mortal la extinción de los fideicomisos, “no hay manera de justificar la abolición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), cuya creación fue resultado de una lucha de muchísimos años de la comunidad cinematográfica, porque siempre hemos tratado de no depender tanto del gobierno, entonces se crearon mecanismos de coproducción con el capital privado y esa fue una vanguardia como fórmula para apoyar a la cultura, era una manera de ganarnos una independencia económica y, de alguna forma, ideológica”.El arqueólogoDurante el desarrollo del Seminario Patrimonio Cultural: Antropología y Legislación, Ciencia y Cultura, Matos manifestó que lo que más le preocupa es lo que denomina la manipulación historia.En su intervención, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo indicó que en la actual administración sehay un miedo a todo aquello que se piensa desde un lugar ajeno al estado, y eso puede tener derivas totalmente terribles para un país como México, que además, tiene una cultura que no se queda en el folclor etnicista, sino que tiene que ver con la diversidad del pensamiento”.Información de Milenio