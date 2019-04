Dialoga Bachelet con colectivos de desaparecidos

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sostuvo este domingo en Saltillo un encuentro con representantes de 25 colectivos de búsqueda de desaparecidos en México, Honduras y El Salvador.La Diócesis de Saltillo aportó la Casa San José, en el Centro Histórico de Saltillo para un encuentro que inició cerca de las 11:30 y se prolongó por más de dos horas.La ex presidenta chilena, quien inició este domingo una gira de varios días por México, no emitió comentarios al salir del encuentro.El martes se reunirá con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijeron integrantes del colectivo, ante quien expondrá un resumen de lo que ha encontrado en el tema de desapariciones forzadas, que en México ha dejado más de 40 mil víctimas.María Herrera Magdaleno, coordinadora de un colectivo tras la desaparición de sus cuatro hijos en 2008 y 2010, dijo que resultó difícil resumir en cinco minutos o la mitad, tantos años de sufrimiento."Aunque se nos dieron cinco minutos para expresar lo que nosotros traemos, considero que es muy poco tiempo, pero muy valioso, porque lo que hemos vivido por 10 años o más, difícilmente se puede expresar en cinco minutos o en dos minutos y medio"."Las peticiones que se le hicieron fueron muy concretas y la señora mostró mucha sensibilidad, tanto por el cargo que desempeña como en lo personal. Vimos que estuvo muy conmovida, nos escuchó y esperamos, confiamos en que nuestra voz va a llegar más allá, principalmente a Ginebra, donde está la base de Derechos Humanos internacional", dijo Herrera.Yolanda Moranis Sáenz, del Colectivo Búscame, resaltó la empatía que mostró Bachelet con los casos expuestos."Nos escuchó, que es lo principal, es lo que queríamos. Al final nos da un mensaje, nos dice que está con nosotros, se solidariza, nosotros le pedimos, más que en su cargo, como Alta Comisionada, como hija, como madre, como esposa, como abuela para encontrar a nuestros hijos"."Ella se solidariza y está muy sensible, tenemos todo el apoyo de ella y va a llevarle este mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador.