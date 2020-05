Dialogan expertos sobre futuro de museos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Curadores, investigadores y especialistas de distintos países, discurrieron sobre el futuro de los museos en tiempos de pandemia y lo retos que se perfilan frente a esta nueva realidad desafiante, en una actividad organizada por el Museo Nacional de San Carlos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).



En su intervención, Mark A. Castro, curador del Dallas Museum of Art en Texas, refirió que una de las fortalezas que han emergido en los museos durante la crisis, es que se dieron cuenta de que la mayoría de este trabajo es atemporal, pues las obras tenían significado antes de esta pandemia y continúan teniéndolo; por lo que un tipo de permanencia es muy inspiradora, pues refuerza el valor del arte en la vida de las sociedades.



“Una de las estrategias digitales que ha demostrado ser más útil o productiva en esta crisis es tomar la oportunidad para realmente humanizar el trabajo que hacemos en los museos. La gente viene, lee las cédulas, observa los objetos, pero no siempre ve a las personas que están detrás, y ahora existe esa gran oportunidad, como una nueva forma de acceder al arte que puede ayudar a que se interesen más por los museos, sintiéndolos menos como una institución académica impositiva y más como un lugar donde los visitantes son bienvenidos”.



Gloria Cortés, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, refirió que es necesario preguntarse si la virtualidad es el único camino para salir adelante y conectar con los públicos en tiempos de crisis, considerando que se está dejando fuera a muchos usuarios que no pueden acceder a los recursos educativos de las plataformas.



“Algo que ha arrojado esta pandemia es la gran brecha tecnológica que aún existe y pensábamos que no, lo que está asociado a las crisis económicas, sociales y políticas que se vienen arrastrando en latinoamérica”