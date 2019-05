Diana Bracho habla de Cuna de Lobos

Diana Bracho conoce bien el género de la telenovela, en el que ha trabajado durante más de cuatro décadas.La heroína de Cuna de Lobos declaró que la villana que hizo María Rubio en esta historia es hasta cierto punto insuperable, esto al ser cuestionada sobre la versión en la que la española Paz Vega hara de nuevo el papel.“María Rubio acabó con el cuadro. Creó una emblemática villana que es difícil de superar, yo creo”, afirmó la actriz de 74 años, quien nunca esconde su edad.Para Bracho, una de las pocas que aún goza de un contrato de exclusividad con Televisa, hay historias que son suficientemente buenas como para que sean universales y aguanten 30 años después, como el caso de Cuna de Lobos.“Ahora (en la nueva versión) uno de los hijos es gay y la señora Catalina Creel es cougar y se acuesta con jovencitos y es sexy y guapísima”, comentó.“El personaje que hizo María Rubio era genial, pero, ¿sabes por qué?, porque era asexuado. No sabías si era una vestida, un hombre travestido o una mujer que no era mujer”.Era un personaje muy misterioso e interesante, continuó la histriona.“Al público le interesaba esa personalidad. Ahora la van a poner... muy guapa Paz Vega, está bien, es otra historia, y yo le deseo a Giselle (González, la productora) que le vaya muy bien. A ver qué pasa, igual la gente la va a ver. A la mejor va a ser una propuesta diferente”.Recordó que en 1986, cuando iniciaron las transmisiones de Cuna de Lobos, no tenían la menor idea del impacto que iba a tener.“Lo hicimos con mucho cariño. Era una telenovela muy rara, porque era una telenovela de Televisa, que entonces hacía novelas de Angélica María o Lucía Méndez, de actrices o de estrellas televisivas, alrededor de esas estrellas.“De pronto, esta fue una telenovela donde todos éramos actores, no había ninguna estrellita. Nadie en la frivolidad (diciendo) me tengo que ver bonita”, comenta la actriz.Para Bracho, la cuestión está en cuidar las historias y ofrecer un nivel de calidad.