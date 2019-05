Dianita, víctima de la injusticia

Hace tres años la maldad se presentó en la calle 39 de la colonia Guerrero, una de las más populares e inseguras de Monclova.Los hechos dejaron a una ciudad dolida y exhibieron la incapacidad del sistema judicial para abordar un feminicidio con perspectiva de género.Todo ocurrió pasando el mediodía, cuando Diana Lizeth Ramírez Estrada regresó a su casa después de recibir clases en el quinto año de la primaria Manuel Acuña.Desde afuera, su domicilio no parecía diferente a los otros días, la puerta no estaba forzada, ni las ventanas rotas, sin embargo, por otro sitio se había introducido El Demonio a la casa de Diana Lizeth.El Demonio era un adolescente de 13 años que fue novio de la niña dos años menor que él. Era un consumidor de drogas legales e ilegales que aprovechándose de su cercanía con la familia de Diana entró a su casa cuando sabía que nadie se encontraba.Dentro del domicilio, Javier Olaguer, El Demonio, intentó robar algunas cosas de valor mientras esperaba a la niña que lo había dejado por su comportamiento violento y porque a ella le gustaba otra persona.Cuando Diana entró a su casa fue recibida por El Demonio, quien empuñaba un cuchillo grande con el que le dio 30 puñaladas certeras en la cara y el cuerpo para quitarle su belleza y la vida misma.La saña con la que Javier atacó a la niña desnudó la gravedad de su situación mental y conmocionó al país y al extranjero, pues la información tuvo incluso resonancia mundial.Diana había sido una niña tranquila y tímida que bailaba en su casa y aspiraba a ser enfermera de mayor. Como muchos niños y niñas, era víctima de las burlas en su entorno escolar y eso a veces la sumía en momentos de tristeza que se agudizaban por la separación de sus padres: Blanca Estela y Jesús Ramírez.Los padres de Diana nunca se desobligaron de ella y trataron de hacerla sentir amada a pesar de que por motivos personales no seguían juntos. Eso quedó evidenciado cuando ambos la despidieron con amor y dolor en la capilla de la Sección 288 un día después de su asesinato.Para la madre de la niña, el 21 de abril será un día inolvidable, al que ella misma tuvo que sobrevivir, porque la impresión de haber encontrado a su hija con el rostro desfigurado y desangrada en su propia casa, la marcó parasiempre.Ese mismo día del homicidio, El Demonio se confesó ante las autoridades y fue detenido para luego ser ingresado al Centro de Salud Mental (Cesame), porque debido a su minoría de edad era imposible condenarlo a prisión.El Demonio ingresó al Cesame, sus abogados y su familia hicieron intentos para mantenerlo ahí pese a que las autoridades querían ponerlo en libertad. Javier no era un adolescente sano, y además era peligroso, pero eso no bastaba para la justicia.Finalmente, El Demonio fue condenado a estar bajo supervisión de su madre y sujetarse a prisión domiciliaria, sin embargo, la madre de Diana denunció que el delincuente no cumplió con la condena.Blanca Estrada aseguró que Javier se pasea tranquilamente en la colonia Guerrero, la misma donde vive la familia de Diana.Con motivo del Día del Niño el Proyecto MujerEs publicó un memorial para Diana Lizeth, a quien le sobreviven sus padres y su hermana Paloma, además de una comunidad indignada primero por la violencia de la que fue víctima y luego por la injusticia con la que su caso no fue resuelto.“Te decimos, Dianita, que a tres años de tu muerte, no te olvidamos y que alzaremos la voz mil veces para evidenciar la injusticia de la que fuiste víctima”, escribió MujerEs.