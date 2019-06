Diariamente son asesinados cuatro niños en México

En promedio 4 niñas, niños o adolescentes son asesinados cada día en México, revela el nuevo informe global de Save the Children donde analiza la situación de este sector de la población en 176 naciones.Esto, ante la escalada de violencia que sufre México el cual ha afectado de manera importante y desproporcional al sector infantil a través de su faceta más extrema como son los homicidios, informó Crónica Según ese análisis, por tercer año consecutivo, México ha descendido en el ranking, de evaluación sobre la seguridad de los niños al pasar puesto 93 al 96, situándose por debajo de países latinoamericanos como Cuba, Chile, Argentina o Perú.La directora de Incidencia Política de Save the Children, Nancy Ramírez indicó que “desde el año 2000, las tasas de homicidios, de niños y niñas aumentaron un 8 por ciento en la región, incluyendo a México”.De acuerdo al reporte denominado “Construyendo una vida mejor con la niñez” publicado por Save the Children este 2019, la posibilidad de que un niño sea asesinado en México es mucho mayor que en países con conflicto armado, como Palestina o Siria.Aunque Save the Children reconoce que México tiene avances en la reducción de la mortalidad infantil, la desnutrición, la deserción escolar, el trabajo infantil y los matrimonios tempranos, sin embargo, estos problemas siguen afectando desigualmente a la población que vive en zonas rurales o indígenas.Por ello, la organización internacional llama al gobierno mexicano a poner en el centro de las decisiones políticas, los derechos de niñas, niños y adolescentes, implementando una política de Estado que garantice el desarrollo pleno, protección efectiva contra la violencia y la participación activa de la niñez y la adolescencia.