Diario de la cuarentena… “La vuelta al mundo en 80 días”

haciendo valer la máxima de las medidas de sanidad en contra de, de carácter voluntario, confinamiento que busca evitar el crecimiento de contagios en el país.son solo algunos de los saltillenses que decidieron quedarse en casa que han permanecido aislados el mismo número de días que le tomó a Phileas Fogg darle la vuelta al mundo.Para Valery quien es madre de una niña de dos años este periodo se ha traducido en días buenos y malos a los que cree haber sobrevivido de manera satisfactoria en compañía de su esposo, hija y su perro.Esta situación a cambiado su vida de muchas maneras que podría regirse bajo rutinas inexistentes; que durante el confinamiento le han obligado a ingeniárselas para cumplir el rol de mamá, trabajadora, maestra y cocinera a la vez.Al ser entrevistada por su esposo, Valery, reconoce que durante esta cuarentena ha experimentado diversas emociones que van desde la tristeza a la esperanza y que le han permitido comprender que el esfuerzo de quedarse en casa a sido satisfactorio para el desarrollo de su familia”.De origen lagunero, Prometo Murillo, compara la cuarentena a la época de inseguridad que por años obligó a los mexicanos a quedarse en casa con la diferencia de que ahora los muertos no caen en las calles sino en la intimidad del hospital o sus hogares.Expresó que entender la cuarentena le a costado trabajo pues las consecuencias de sufrir un contagio de Covid–19 no son tan palpables como las muertes ocasionadas por la violencia en México.Para él los primeros 30 días fueron muy normales e incluso novedoso pues fueron aprovechados para dedicarse tiempo personal, a su casa y a los espacios descuidados, fue como entrar a un esquema vacacional que de repente se convirtieron en interminables y preocupantes.El confinamiento de Prometeo ha sido en compañía de su hijo mayor con el que ha tenido conversaciones más personales e intimas, tiempo que les a servido para tratarse como padre e hijo y recuperar algunos tiempos muertos en su relación.Nutrióloga de profesión, Eliana García, se vio obligada a frenar su vida laboral y mantenerse en cuarentena al cuidado de su hija, de nueve meses de edad, en compañía de su esposo que se a convertido en su único contacto con el exterior.Eliana inició los primeros días del confinamiento con planes y proyectos que al ser alcanzados la dejaron sin una rutina que seguir y pocas cosas con que mantenerse distraída dentro de casa.Precisó que al momento de decidir aislarse de manera voluntaria su bebé tenía siete meses y a más de dos meses de encierro la situación se a tornado complicada, pues al considerarse como una mujer trabajadora frenar su rutina laboral para cuidarse y cuidar a su familia a sido una decisión catártica.Durante estos días Eliana a valorado lo que es estar en el exterior, pero al mismo tiempo a sentido impotencia al no poder salir porque es consciente de que el sólo hecho de dejar su casa la pone en un gran riesgo.Para Poncho, catedrático y músico querido de la localidad, esta pandemia a sido inédita, pues de acuerdo a su conocimiento es algo que el mundo no había vivido desde 1918 cuando se desarrollo la pandemia de la gripe española.Reconoció que en su casa han mantenido el encierro en un 95 por ciento ya que un día a la semana le toca hacer una guardia en el trabajo e ir al súper mercado a comprar la despensa.Para él lo más difícil de la nueva normalidad será no poder abrazar o besar a la gente pues aunque se pueda salir a las calles habrá que respetar la sana distancia, lejanía personal que ya a empezado a experimentar cuando sus nietos los visitan y desde la banqueta, sin entrar a su casa los saludan.Aún en la cuarentena su servicio en la docencia no para, pues Graciela Argüello, ha hecho del trabajo en casa un ancla con el mundo exterior que la mantiene ocupada mientras cumple la cuarentena.A 80 días de encierro la ama de casa a tenido la necesidad de sentir el aire en la cara, pues la desesperación a hecho de las suyas por lo que procura mantenerse ocupada leyendo y haciendo las labores del hogar.El mayor ejemplo de fortaleza y resistencia ante esta situación para Iraís Morales ha sido su hijo de 8 años a quien le reconoce su paciencia y nivel de adaptación ante este nuevo estilo de vida.Quedarse en casa y ver cómo sus vecinos salen a la calle le ha traído problemas en el hogar pues a estas alturas los cuestionamientos de su hijo van orientados a saber el por qué él se tiene que quedar en casa mientras otros pasean.Para el hijo de Iraís el encierro a sido cansado pues la falta de actividad en el exterior, el no poder convivir con sus amigos de manera física perderse los cumple años de sus amigos, no ver a su maestra, y platicar con otros niños resulta una experiencia totalmente nueva.Convencida aseguró que ella y su familia están cumpliendo, quedándose en casa, para que esta situación termine pronto y en breve dejar a tras esta realidad que los mantiene aislados.