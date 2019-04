Dibilbox participa en torneo

La saltillense Mónica Dibildox Hassaf inició su participación en el SEC Championship, evento que se lleva a cabo en el Greystone Golf and Country Club Legacy Course en Birmingham, Alabama, y en donde participan las mejores universidades de la NCAA.Florida, Auburn, Carolina del Sur, Arkansas, Georgia, Tennessee, Missouri, Texas A&M, Alabama y Kentucky, son algunas instituciones que ven acción en este certamen.Dibildox tuvo un buen arranque en sus primeros nueve hoyos al completar birdie en el tres, cinco y siete; sin embargo, marcó bogey en el uno, cuatro, nueve y 16, además de doble bogey en el 10 y 17, para terminar con 77 golpes, cinco arriba de par, que la ubican en el puesto 54.