Dice ‘adiós’ Emilia Clarke a Daenerys

Emilia Clarke, quien dio vida a Daenerys Targaryen, la "Madre de Dragones", durante ocho años en Game of Thrones, aseguró que el personaje le "arrebató el corazón"."He sudado en el fuego de un dragón, derramado lágrimas por aquellos que dejaron nuestra familia demasiado pronto, y me quemé el cerebro tratando de hacer justicia a la Khaleesi, sus palabras y acciones"."Game of Thrones me formó como mujer, como actriz y como persona. Desearía que mi querido padre estuviera aquí para ver qué tan lejos he volado".Además, se dirigió a los fans y agradeció por seguir la serie durante el tiempo que estuvo al aire."A ustedes, queridos fans, muchas gracias por su mirada fija a lo que hemos hecho y lo que yo he hecho con un personaje que ya estaba en los corazones de muchos aun antes de que me pusiera esa peluca platinada de sueños. Sin ustedes no hay un nosotros. Nuestra guardia ha terminado".