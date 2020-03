Dice Aracely Arámbula que Sarita Sosa ‘es peor que el coronavirus’

Escuchar Nota

“La señora Sarita… ¡Ay no, esa no! Esa es peor que el coronavirus. En México igual la repelen que el coronavirus”



Aracely Arámbuladebido a que, epidemia que preocupa a todo el mundo debido a su alto índice de contagio.En un video publicado en Instagram, Aracely Arámbula dio fuertes declaraciones en contra de Sarita Sosa, hija de José José y quien protagonizó una enorme polémica con sus hermanos -José Joel y Marysol Sosa- por incongruencias durante el descenso y funeral de su papá.Tanto fue el drama que rondó la muerte de ‘El Príncipe de la canción’ en septiembre del año pasado que, Sarita Sosa se colocó como enemiga pública número uno de México y, ahora ‘La Chule’ se ha lanzado en su contra al decir que es peor el coronavirus Covid-19.A pesar de que no se muestra el rostro de la actriz en el video -y se ve un leve reflejo de la actriz en los lentes del hombre-, la voz de Aracely Arámbula es inconfundible mientras bromea con un hombre quien se encuentra frente a las cámaras y quien parece coincidir con la descripción que ofreció la ex de Luis Miguel.pues, de acuerdo con ella fue una promesa que le hizo a su papá antes de que muriera; sin embargo, una declaración reciente del productor musical -y hermano de Lucía Méndez- Abraham Méndez expresó que no veía futuro en la hija de José José tras todo el “odio” que despertó en el público mexicano.