Dice Clark que homosexualidad es una trampa

Una vez más, Mauricio Clark fue tendencia en Twitter, esta vez por decir que la homosexualidad, al igual que la canción de Ana Bárbara, ¡es una trampa!En su tuit, el ex reportero de espectáculos aseguró que los gays se hacen y que es algo que no tiene relación con la cuestión genética o de nacimiento."Digan lo que digan, con plena conciencia grito a los cuatro vientos aunque la gran mayoría exprese lo contrario: El homosexual no nace, se hace."Se los dice alguien que vivió y conoció el mundo gay a fondo y en todos los niveles socioeconómicos. La homosexualidad es 1 trampa", escribió.Por supuesto que los internautas atacaron al conductor por sus declaraciones."Oye @clarketo ojalá que te mueras. Que ganas con dañar así a la gente gay, si ya no quieres tragar verga mejor nada más cállate el hocico", posteó @DavidJasqui.