Dice FGR estar lista para juicio a Borge

La Fiscalía General de la República dijo contar con los datos de prueba suficiente para formular una acusación contra el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por el caso de un supuesto lavado derivado de un quebranto de más de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio del estado.Según una tarjeta informativa de la dependencia, a raíz de que fue vinculado a proceso, el 5 de enero de 2018, el ex gobernador ha solicitado cinco prórrogas extraordinarias al plazo de investigación complementaria.La acusación, que dice tener lista para un eventual juicio contra Borge, la presentará la FGR una vez que el juez de control cierre el plazo de investigación que se ha venido difiriendo por las solicitudes de prórroga."Cabe destacar que en todas ellas, la Fiscalía se ha opuesto al otorgamiento de dichos plazos, sin embargo, el Juez de Control ha argumentado que es un derecho del imputado", señaló la fiscalía."Las fechas de las audiencias mencionadas son del: 11 de julio, 12 de septiembre, 9 de noviembre, todas en 2018. Y en 2019, el pasado 8 de febrero".Recordó que el pasado lunes 22 de abril se llevó a cabo la más reciente audiencia para ampliar un mes más el plazo de investigación complementaria.Al respecto, indicó que "nuevamente el Agente del Ministerio Público Federal (MPF) se opuso al otorgamiento de la prórroga solicitada, en razón de no estar justificada en actos de investigación y haber transcurrido el tiempo de 6 meses que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 321".Cabe precisar que en la audiencia el juez de control dijo que la Fiscalía se opuso a la prórroga pero sólo por escrito y no en la audiencia, razón por la que autorizó un mes más para el cierre de investigación.