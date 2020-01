Dice Goya adiós a los saltillenses

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Pocas veces se tiene la oportunidad de observar una obra maestra del arte, y es por eso que el Museo de Artes Gráficas (MAG), extiende la invitación a encontrar la mirada en los trazos de Los Caprichos, una serie de grabados hechos por Francisco de Goya, maestro de la pintura universal.



Las 80 placas que se exhiben desde hace tres meses en la sala de exposiciones temporales del museo han recibido un total de 6 mil visitantes, según explicó a Zócalo Edith Leija, directora del MAG y del área de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura. Fue ella misma quien apuntó que este es el último fin de semana para observar el terror y la sátira que despiertan las obras de Goya, debido a que serán retiradas mañana 19 de enero.



Este crecimiento es muy importante para el museo, puesto que “da pie a seguir trayendo este tipo de propuestas que son de gran envergadura y que tienen una relevancia histórica y, claro, importancia artística”.



Los Caprichos se montó como parte del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2019 y fue una colaboración con la Fundación CitiBanamex, la cual ha dado paso a una fluidez de público bastante grande a uno de los museos de la Sec.



Al preguntársele sobre cuánto impacto había tenido esta exposición, Leija, quien tomó la dirección del área de Artes Plásticas el pasado agosto, después de una serie de polémicas, apuntó que aún se encuentran trabajando para hacer un balance en cuanto a los números, aunque también detalló que podría considerarse un crecimiento del 200 al 300%. Haciendo hincapié, además, en que las visitas al MAG, especialmente, tiene como todos, una serie de picos y cimas según la temporada del año.



“Con ánimos de sacar métricas acertadas y para tener puntos de comparación, es por lo que estamos haciendo estudios de públicos, estamos sacando las numeralias de años anteriores, lo cual significa sacar el número de visitantes por mes desde que se inició el museo (hace siete años) hasta el día de hoy. Eso nos dará información muy importante que nos ayudará a replantear nuevas estrategias para preparar lo que haremos más adelante.



“Creo que una de las cosas que marca este tipo de exposiciones es la posibilidad de recibir obras con más requerimientos. Para mí es muy importante recibir obra de uno de los grandes grabadores de la historia en un museo que existe para eso. Creo que al recibir a Goya hemos puesto una vara alta y un estándar de calidad en cuanto a lo mínimo que podemos ofrecer en este museo”, detalló Leija, quien agregó que “en los últimos días hemos tenido visitas de 80 a 100 personas, que a comparación con otras exposiciones y distinta oferta había días de 30 o de 10 personas, que fue cuando recién había yo llegado”.



Local y nacional



Pero no son solo Los Caprichos los grabados que cuelgan de las paredes del recinto, el cual tiene dos exposiciones temporales más: Ludens, del oaxaqueño Darío Castillejo, y Tonos del saltillense Roy Carrum. Series que hablan de esas nuevas expresiones y obsesiones que dominan a los artistas, pero también de una búsqueda por parte de la nueva Administración del MAG para tener creadores nacionales y locales compartiendo el sitio.



A cerca de cuánto ha crecido también ese acercamiento y relación con los creadores coahuilenses, Leija señaló que aún se está trabajando en las estrategias pero que avanzan a pie firme con la visión de unas Artes Plásticas que se sostenga en un plan de largo plazo bien construido, que en una serie de exposiciones hechas al azar y rapidez.



“Hay dos vertientes: hacer muchas cosas inmediatas que no son mi estilo, sino que le apuesto a las cosas con sustento que igual llevan más de tiempo pero que son las únicas que nos darán un avance verdadero y que consta de que el número de exposiciones te diga qué tanto avanzas o trabajas, que no necesariamente es así. Prefiero que haya pocas exposiciones pero que estén bien curadas, bien planteadas que ayuden a que los artistas se profesionalicen en cada uno de los procesos”, concluyó Leija.