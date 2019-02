Dice Humberto que ganó  demanda a Pedro Ferriz

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés dio a conocer en su página oficial de Facebook que un tribunal federal en la Ciudad de México le dio la razón en su demanda por daño moral contra el periodista Pedro Ferriz de Con.“Ferriz me causó daño moral al rebasar el Derecho a la Información y a la Libre Expresión cuando me insultó en su programa noticioso”, escribió Moreira Valdés en su comunicado.El caso legal entre el político y Ferriz de Con comenzó desde el año 2012, cuando el informador emitió un comentario sobre el asesinato del hijo del exgobernador en Ciudad Acuña.“Con contundencia y a través de tantas acciones civiles o penales como sean necesarias, (actuaré contra) al que, escudado en el digno oficio del periodismo y con el soporte de un medio de comunicación, dañe a mi familia mediante el desprestigió, la injuria y la calumnia”, escribió el también ex líder nacional del PRI.En el año 2017, la Décima Sala Civil de la CDMX le ordenó a Pedro Ferriz de Con desmentir sus dichos contra Humberto Moreira y también indemnizarlo por la cantidad de 100 mil pesos.Esa orden judicial fue retomada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien emite la resolución que hoy una de las partes dio a conocer, y que es desfavorable para Pedro Ferriz.Mediante Twitter, de busca la versión del periodista para ser incluida, aunque hasta el momento todavía no se manifiesta sobre el tema.