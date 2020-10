Dice Kanye que su ‘destino es ser líder del mundo libre’

Escuchar Nota

CDMX-. Kanye West aseguró que persigue la presidencia de Estados Unidos porque está destinado a ser líder del mundo.



“Es algo que Dios puso en mi corazón en 2015”, dijo el rapero durante una entrevista en The Joe Rogan Podcast.



“Unos días antes de los MTV Awards, lo sentí cuando estaba en la regadera. Cuando al principio lo pensé, simplemente me reí, sentí toda esa felicidad en mi cuerpo, en mi alma. Sentí la energía y ese espíritu”.



El esposo de Kim Kardashian dialogó con Rogan sobre su carrera política y por qué le interesa ser Presidente, aun cuando es exitoso como cantante.



Durante la charla, West recordó que mucha gente se ha burlado de sus aspiraciones políticas y que constantemente le dicen que no debería buscar el cargo.



“Definitivamente seré multimillonario para ese momento, y no porque ésa sea una razón para que me convierta en Presidente, pero hace algunos años tenía una deuda de 50 millones de dólares y tenía la seguridad de que iban a cambiar las cosas”, agregó.



El intérprete sostuvo que el triunfo de Donald Trump, a quien en su momento apoyó, le hizo ver que no se necesita tener una carrera política para ser mandatario, como también sucedió años atrás con Ronald Reagan, quien fue actor antes que servidor público.



“Creo que mi destino es ser líder del mundo libre”, sostuvo.



En julio, a través de una publicación en Twitter, West anunció sus intenciones de ser Presidente y fue apoyado por el empresario Elon Musk.