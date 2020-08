Dice la SEP que saben que familias están cansadas

Escuchar Nota

"Esa salida del sector educativo, pensamos que es muy importante, ya que en cifras redondas en el momento en el que se decretó el receso escolar en todos los niveles, que incluye también los maestros y a los trabajadores de la educación, estamos hablando que salieron alrededor de 38 millones de personas de la actividad, de la otra forma, regresar a 38 millones de un día para otro es lo que es muy delicado", expuso.



"Por eso hemos dicho que no es viable por las condiciones de la evolución de la pandemia en México, regresar a clases presenciales (...) entonces no había alternativa".

, dijo que hasta el momento no hay alternativa,"Sabemos que las familias están cansadas, que tienen enojo, miedo, impaciencia por regresar a una vida más normal y que la escuela también les ayude a poder ir a trabajar sin estar preocupado de que dejaron a sus hijos en su casa", dijo en conferencia de prensa."Pero esto no es posible, no hay alternativa".Por ello, aseveró, la SEP buscó alternativas para dar la mejor educación posible, con la mayor calidad y cobertura.Moctezuma dijo que sus expectativas son que los aprendizajes esperados se logren y que se diseñó un sistema para tener maestros destacados en los programas de Aprende en Casa.Mencionó que casi un millón de maestros se capacitaron en herramientas digitales y se hizo de manera gratuita.Informó que el haber parado las clases de forma oportuna redujo la actividad de cerca de alrededor de 38 millones de personas y esto ayudó a controlar la pandemia y a evitar la saturación hospitalaria.