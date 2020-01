Dice las netas con humor, ríe con la vida

Leer Nota

Saltillo, Coh.- “El stand-up es una visión muy crítica sobre tus vivencias y experiencias. Cuando te pones a observar estas con una lupa de humor, encuentras esos detalles que parecieran inconexos, pero que realmente tienen una conexión invisible que las conecta”, así define Pacasso, más conocido como Dr. Netas, a esa actividad de pararse sobre un escenario y hablar de la vida frente al público, solo armado con un micrófono.



Aunque Pacasso nunca ha estado frente a un público y tampoco ha hablado a través del micrófono sí ha explorado esa comedia de otras formas: haciéndose el graciosito en Twitter y, ahora, en el libro: Stand Up. Cómic (Plan B, 2019), en el que su autor, representado por un monillo sin chiste, con una enorme cabeza blanca y miembros de palitos como dibujado por un niño de escuela, sí logra crear bromas divertidas gracias con el acontecer del día a día.



Desde pláticas sobre motocicletas y madrazos a puño limpio, hasta la música y la sociedad actual son punto de partida para que Dr. Netas –como se le conoce en Twitter–, haga un par de comentarios que apuntalen de forma crítica y divertida lo que muchos piensan pero que, actualmente, sólo pocos se atreven a decir.



Como fue el caso de la premiación de los Globos de Oro 2019, en la que el comediante Ricky Gervais se lanzó a la yugular de muchos de los famosos presentes y no presentes a la ceremonia, con chistes oscuros, como las acusaciones de acoso sobre Harvey Weinstein, el suicidio del empresario Jeffrey Epstein o la baja estatura de Martin Scorcese. Todas esas bromas provocaron reacciones en sus objetivos pero, Gervais se defendió bajo una sola premisa: son chistes, la misma que podría traducirse en el famoso dicho “a un bufón se le permite decirle las verdades a un rey”.



Para Pacasso, actualmente “cuando humorista hace un chiste sobre el aborto, mucha gente lo toma como si lo hubiera dicho el secretario de Salud. Estamos quitándoles la licencia a los humoristas de hacer humor, y lo vimos con Platanito hace años, y lo seguiremos viendo porque las personas pierden de vista que es un cuate que no debe tomarse en serio.



“Hay que saber que también se corren riesgos al hacer chistes, que se pueden hacer sobre cualquier tema, lo importante es saber estructurarlos para que no sólo se queden en bromas vacías”, explicó el tuitero.



Permitido carcajear



¿Y cuáles son esas licencias que permiten a alguien burlarse? Para Pacasso, la primera de ellas es la edad, especialmente la de su generación, aquellos nacidos en los 70. Personas que crecieron en un entorno gris y casi sin futuro, apunta, pero que encontraron en el humor la forma de enfrentarse a esa realidad, tal como lo demostró el escritor Jorge Ibargüengoitia en muchos de sus libros.



Divorcios y achaques de la vejez, catástrofes y sucesos sociales, todos ellos pueden ser materia de un chiste y son cosas que vivieron los nacidos en la generación de Pacasso: sufrieron y siguieron adelante, es por eso que tiene una validación para burlarse tal como “los judíos tienen licencia para hacer chistes de judíos”.



Aun así, apunta que el internet ha cambiado la jugada, ya que antes era el comediante quien tenía el micrófono y el escenario para decirlo, pero desde el surgimiento de las redes sociales el humor está al alcance de todos, así como la ofensa o la diversión por estos chistes.



“Como humorista debes crear una experiencia y encontrar la forma de conectar con la gente de una manera más personal y especial. Uno como humorista no debe formarse en la fila que ya está llena, si sé que hay más campos que puedo abarcar. Actualmente todos pueden hacer un chiste y volverse viral, los memes están llenos de ideas que se te ocurrieron a ti y a 250 mil personas más. La idea es hacer un humor más curado en su trabajo”, explicó el también guionista de televisión.



Stand Up de Dr. Netas es un libro divertido, con esa clase de humor que es como un pellizco en la piel ya que escarcea y, a la vez, provoca a la risa. Pícaro y simple, es como Pacasso define a esa publicación que, busca hablar de uno mismo a través del otro.