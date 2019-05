Dice PRI al INE que ‘No’

Consejeros políticos y aspirantes a dirigir al PRI rechazaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice su elección.Durante el debate del Consejo Político Nacional del tricolor, los ocho primeros oradores coincidieron en que el tricolor no está en condiciones de que la autoridad electoral organice su proceso.Principalmente, indicaron, porque corre el riesgo de ser multimultado por la autoridad electoral si en este momento se revisa su padrón electoral, pues -admitieron- se encontrarán diversas inconsistencias.Además, calificaron como un exceso el costo de la elección, 230 millones de pesos.La ex Gobernadora de Yucatán y candidata a la dirigencia, Ivonne Ortega, agradeció que se aclarara que no está a discusión el método, pues -aseguró- la militancia está molesta ante las versiones de que podría modificarse.Aseguró que si el partido se meterá en problemas porque los comicios estén a cargo del INE, se debe analizar otra opción."Hagámosla nosotros", gritaron entre los asistentes."Vengo a darle confianza a mi partido para que lleve a cabo la consulta y cuando salga él o la dirigente, también definamos el partido que queremos."Yo no pondría en tela de juicio si firmamos o no, lo más importante es que sean los militantes los que tengan voz", dijo.Enseguida, Carolina Viggiano aseguró que sorprende que el INE esté exigiendo ya el padrón, y además el monto, pues al PRD su elección le costó la mitad.Convocó a que los aspirantes recorran el partido, especialmente Narro, pues así lo conocería.En sexto lugar, el aspirante a la dirigencia José Narro recordó que al partido lo aqueja la derrota y una situación complicada, por lo que aunque está a favor de la democracia se debe ser realista.Criticó que muchos no hayan entendido el mensaje de los ciudadanos en las urnas."No podemos suscribir un convenio en esas condiciones."Ahí están, entre muchos otros argumentos, la confiabilidad de un padrón, ahí está la amenaza y el riesgo de sanciones multimillonarias, que al término del proceso, el resultado carezca de calidad por usar un padrón que nos están diciendo que no tienen la consistencia", apuntó.Por ello, pidió construir en unidad una salida que sea viable."Compañeros, por supuesto que me pronuncio por la democracia, pero una democracia que no lastime, por nuestras ilusiones, el futuro del partido, iniciemos la recuperación del partido", apuntó el ex Rector.Mientras que el ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, otro de los aspirantes, insistió en que sea el partido el que realice la elección.En tono irónico afirmó que si todos están de acuerdo la Comisión de Elecciones defina al dirigente, pero recordó que también definió a los candidatos y hubo una derrota.El ex Gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, también se pronunció porque se el partido quien organice la elección, al final, ironizó, quienes pierdan van a impugnar el proceso.Sin dar nombres, descalificó a quienes han dado la confianza al partido para organizar los comicios y en los medios estén hablando de imposiciones.Aseguró que los priistas tienen que ser honestos con ellos mismos, pues los pleitos en los estados han golpeado al partido.Por ello, indicó, no tiene temor a los militantes, sino a los aspirantes.Beatriz Paredes aseguró que, si el partido organiza la consulta, todos los aspirantes deben estar de acuerdo y tener confianza en la pulcritud del ejercicio.