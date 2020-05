Dice Ricardo La Volpe que siempre no se retira

Escuchar Nota

Pues que siempre no @Faitelson_ESPN. También hay que saber retirarse a tiempo.... del retiro! Tenemos @RicardoLaVolpeG para rato!!! pic.twitter.com/z7ZawABK5w — Felix Fernandez (@Felixatlante12) May 30, 2020

Pues que siempre no @Faitelson_ESPN. También hay que saber retirarse a tiempo.... del retiro! Tenemos @RicardoLaVolpeG para rato!!! pic.twitter.com/z7ZawABK5w — Felix Fernandez (@Felixatlante12) May 30, 2020

Hace unas semanas, Ricardo La Volpe aseguró que su etapa como DT había llegado a su fin, incluso reveló que en adelante buscaría una oportunidad como directivo.Sin embargo, en una entrevista con el exportero Félix Fernández, Ricardo La Volpe aseguró que todavía sigue en activo como entrenador, pues justificó aquel “retiro” como un momento de poca lucidez.“No (me retiré). Ya me volví medio loquito y se me cruzan los cables”.Ricardo La VolpeFue en abril pasado cuando el “Bigotón” le puso fin a su larga trayectoria en los banquillos, en la cual sólo pudo ganar, a nivel de clubes, un título de Liga MX. Pero, como vemos, más tardó en irse que en regresar a la disponibilidad.Creador de la escuela “Lavolpista”Más allá de que Ricardo Antonio La Volpe no posee un palmarés rimbombante, lo cierto es que dejó una huella bien marcada en varios de sus dirigidos, ya que muchos se ellos luego se convirtieron en técnicos.Entre ellos se encuentran Rubén Omar Romano, el “Profe” Cruz, Sergio Bueno y hasta Miguel Herrera, quien hoy por hoy desconoce la influencia de la llamada escuela “Lavolpista”.Sin duda alguna, el punto más alto en la carrera de La Volpe se dio de 2002 a 2006, cuando dirigió a la Selección Mexicana, equipo que fue reconocido por su forma agradable de jugar. No obstante, y al igual que todos los procesos anteriores y posteriores, terminó quedándose en Octavos de Final.Mientras que su última experiencia en el banco resultó francamente desastrosa, toda vez que nunca pudo imprimirle al Toluca su sello tan distintivo y terminó saliendo por la puerta de atrás.