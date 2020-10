Dice ShannenDoherty no estár lista para partir

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Shannen Doherty dijo que no ha preparado ningún mensaje de despedida porque aún se siente saludable.



Fue en febrero de este año cuando la actriz, popular por series como Beverly Hills 90210 y Hechiceras, anunció que su cáncer de mama había entrado en etapa terminal.



Sin embargo, para la estrella de 49 años aún no ha llegado el momento de despedirse, pues considera que le quedan varios años de vida.



Sobre ello habló en una entrevista recién publicada con la revista Elle, donde destacó su deseo de dejar mensajes escritos y en video que sus seres queridos puedan ver cuando ya no esté más en este mundo, pero los cuales aún no ha iniciado.



“Hay cosas que necesito decirle a mi mamá. Quiero que mi esposo sepa lo que significa para mí. Pero siempre que llega el momento de hacerlo se siente tan definitivo. Se siente como si estuvieras cerrando (un ciclo), y yo no lo estoy”, dijo Doherty.



“Siento que soy un ser humano muy, muy sano. Es difícil darle cierre a tus asuntos pendientes cuando sientes que vas a vivir otros 10 o 15 años”.



La actriz de Jóvenes Asesinos: Atracción Letal (1989) fue diagnosticada con la enfermedad en 2015 y hace tres años había entrado en remisión.





Sería hasta 2019 que daría la noticia sobre el retorno de su cáncer, al mismo tiempo que llevaba adelante una demanda que entabló contra la aseguradora State Farm, luego de que su casa en California fuera afectada por el incendio de Woolsey en 2018 y afirmara que tuvo que pagar los daños con su propio dinero.



Ahora Doherty menciona que intenta atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente no pueden ver o simplemente dan por sentados.



“Todos tenemos dentro un pozo sin fondo y se trata de sólo ir cavando en él para encontrar la fuerza para enfrentar la adversidad y para que también podamos ver toda la belleza”, expresó la estrella.



En marzo, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía sosteniendo un hoja de papel con el mensaje “Me estoy quedando en casa (y exigiendo) por todos nosotros #QuédateEnCasa”.