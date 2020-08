Murió Wilford Brimley, actor de Cocoon

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Wilford Brimley, actor que protagonizó películas como Cocoon y The Thing, falleció el pasado sábado en el hospital de St. George de Utah, a la edad de 85 años, informó The Hollywood Reporter.



De acuerdo con su mánager, Lynda Bensky, el originario de Salt Lake había batallado con la diálisis y con diversos problemas médicos.



“Wilford Brimley era un hombre en el que se podía confiar. Dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Tenía un exterior duro y un corazón tierno. Me entristece que ya no pueda escuchar las maravillosas historias de mi amigo. Era único”, declaró Bensky.







Dominic Mancini, su agente de talento, mostró su agradecimiento por haber trabajado con él.



“Era un hombre maravilloso, era una alegría estar con él y su sentido del humor dejaron una impresión eterna en cada persona que conoció. Tuve la suerte de llamarlo amigo”.



Wilford había vivido desde el 2004 en un rancho de Greybull, Wyoming y le sobreviven su esposa y tres hijos.



Además de su papel en The Thing, otras películas en las que participó fueron The Electric Horseman (1979), Borderline (1980), High Road to China (1983), Country (1984), The Natural (1984), Jackals (1986) y Hard Target (1993).