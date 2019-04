Dicen que Pablo Lyle tiene ataques de ira y depresión

El caso de Pablo Lyle, sigue dando de que hablar. Actualmente continua en arresto domiciliario en Miami luego de golpear en la cabeza a Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de 63 años quien falleció cuatro días después de un derrame cerebral.A pesar de que muchas personalidades del medio artístico han salido en defensa del actor, una persona cercana a él reveló como es que el actor vive tras lo sucedido.El actor practicaba desde hace 4 años artes marciales mixtas para sacar su enojo y estrés, esto podría ser considerado en el caso como un arma blanca.La persona cercana a la familia del Lyle, contó que él sufre de arranques de ira cada que se siente amenazado y ahora está hundido en una gran depresión, pues no actuó con dolo contra el hombre que murió y no sabe como demostrarlo, luego de que la familia de Juan Ricardo declaró que quiere que se ejerza todo el peso de la ley en su contra.Se sabe que la familia cercana a Pablo esta muy mal, se encuentran destrozados y esperando que la ola de agresiones en su contra, en redes sociales se detenga.Podría ir a la cárcel por 15 años o ser condenado a cadena perpetuaConjuntamente, la fuente aseguró que Pablo se encuentra muy triste por los comentarios que han surgido luego de exponerse su caso, sobre todo porque podría ir a la cárcel por 15 años o ser condenado a cadena perpetua, esto no lo deja ni comer ni dormir, pero aún podría demostrarse que fue un accidente.Pablo ha recibido gran cantidad de agresiones e insultos, incluso amenazas de muerte para él y su familia.Hasta este momento, las cosas no pintan nada bien para Pablo Lyle, pero será hasta el próximo primero de mayo cuando las autoridades dictaminen la resolución del caso.