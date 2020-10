Dichos del Papa sobre matrimonio homosexual fueron descontextualizados: FNF

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Frente Nacional por la Familia (FNF) consideró que es una "falsedad rotunda" que el Papa Francisco apoye el matrimonio homosexual, pues sus declaraciones en el documental "Francesco" fueron descontextualizadas.



Rodrigo Iván Cortés Jiménez, presidente del FNF, que aglutina a más de 800 organizaciones de laicos católicos opuestas al matrimonio homosexual comenta molesto:



“Estamos muy indignados y ofendidos porque, con el fin de imponer la ideología de género, se descontextualizaron las declaraciones que el Papa Francisco hizo en el documental 'Francesco', haciéndolas parecer como si apoyara al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es una falsedad rotunda”.



Cortés Jiménez indica que, en todo el mundo, la masonería y la comunidad LGBT+ se están valiendo de los medios de comunicación para “instrumentalizar a su favor, de la manera más brutal y grosera, esas palabras dichas por el Papa”.



- Cuál es entonces el contexto de esas declaraciones?



-En el documental, el Papa comenta que, siendo arzobispo de Buenos Aires, en Argentina se pretendía equiparar la institución jurídica del matrimonio con las uniones entre personas del mismo sexo. Y él no estaba de acuerdo, pedía que se propusiera otro tipo de cobertura legal para proteger a esas parejas.



De esta manera, dice Cortés Jiménez, en Francesco jamás hay un posicionamiento del Papa a favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, como se pretende hacer creer.



Y agrega:



“De manera sistemática, la masonería siempre descontextualiza y manipula lo que dice el Papa. Hablo, por ejemplo, de la masonería en Italia, España, Francia o Estados Unidos. En este último país, a raíz de su actual contienda electoral, se está instrumentalizando muy agresivamente al Papa en la agenda política”.



Señala que las organizaciones de la comunidad LGBT+ promotoras del matrimonio homosexual, también están detrás de esta “descontextualización interesada” de las declaraciones del pontífice, con la finalidad de “impulsar su agenda de género”.



Pero las maniobras de todos estos grupos –advierte categórico--, no harán mella en la inamovible postura de la Iglesia católica, la cual sigue sosteniendo que el matrimonio debe ser únicamente entre un hombre y una mujer.







Recalca:



“La doctrina y la enseñanza tradicional de la Iglesia, que es una institución bimilenaria, heredera a su vez de la mucho más antiquísima tradición judaica, ha mantenido a lo largo de los siglos el mismo sentido sacramental del matrimonio.



“Esta postura no va a cambiar por mucho que se distorsionen las palabras del Papa, utilizando sus frases más detonadoras para lanzarlas a los medios y provocar polémica. El mismo presidente del episcopado mexicano acaba de decir que ni la Iglesia ni el Papa van a cambiar con esas maniobras mediáticas”.



Alude a las declaraciones hechas por el arzobispo Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien el pasado 22 de octubre aseguró:



“Lo que puedo decir es que, en línea de principios, ni el Papa ni nadie ha cambiado. Se sostienen los principios de siempre”.



Y aclaró que, al apoyar a las uniones gays, Francisco solo está mostrando su preocupación por brindar “misericordia” y “ternura” a estas personas. “El Papa pide que estemos cerca de ellos, que no condenemos a nadie”.



El presidente de la CEM agregó:



“Las leyes civiles las determinan los gobiernos, no la Iglesia católica. Lo que siempre hemos pedido es que las leyes cuiden los derechos de cada persona, sin meternos nosotros en la institución que debe ser creada o no por las autoridades civiles”.



Cortés Jiménez aclara que el mismo Papa Francisco, a través de documentos oficiales, se ha declarado en contra del matrimonio gay, como lo hizo en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, donde defiende –en su punto número 56-- la “reciprocidad natural” entre hombre y mujer.



Agrega:



“El primero de octubre de 2016, el Papa también nos exhortó a defender la familia, conformada entre hombre y mujer, de las colonizaciones ideológicas que intentan destruirla. Por eso ahora nos indigna que lo muestren como si fuera un defensor del matrimonio entre personas del mismo sexo”.



--¿Entonces ustedes seguirán, como siempre, oponiéndose en México a los intentos de legalizar el matrimonio gay en las entidades federativas?



--Por supuesto. El Frente Nacional por la Familia surgió en 2016, para oponernos a una iniciativa del presidente Peña Nieto que intentaba reconocer estas uniones en la Constitución. Entonces realizamos multitudinarias marchas de protesta en las 32 entidades federativas. Impedimos esa reforma. El Frente actualmente aglutina a más de 800 organizaciones en todo el país. Seguimos defendiendo a la familia entre hombre y mujer.



--¿Y seguirán oponiéndose a los intentos por legalizar el matrimonio gay en algunos estados?



--Por supuesto. Tan solo el año pasado, en Yucatán intentaron legalizarlo en dos ocasiones. Y este año, en Baja California hubo tres intentos. No lo hemos permitido. Seguiremos defendiendo a la familia, en la misma línea del Papa.