Dictamen de T-MEC listo en el Senado; oposición votará a favor

Al arrancar el periodo extraordinario del Senado, el pleno dejó de primera lectura el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, T-MEC, y sus seis cartas paralelas que será ratificado mañana por el pleno.El proyecto de dictamen de las comisiones dictaminadoras propone su ratificación, al sostener que refleja los intereses del Estado mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, pues dicho instrumento no solo será pilar del crecimiento, sino que mantendrá el ingreso de productos libres de arancel al mercado estadounidense.En el proyecto de dictamen elaborado por las comisiones de Economía, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América del Norte se reconoce que la relación con Estados Unidos y Canadá es la prioridad de la política exterior mexicana, por lo que se propone la ratificación del T-MEC y sus seis cartas paralelas, sin cambios.“El T-MEC será un pilar del crecimiento económico de México tal y como lo ha sido el TLCAN y brinda la oportunidad de generar un desarrollo más equilibrado con respecto de Estados Unidos y Canadá, partiendo de la integración ya alcanzada”, indica el documento al que Milenio tuvo acceso.Se señala que en materia de acceso al mercado, México logró con el T-MEC mantener el ingreso de productos libres de arancel al mercado estadunidense; conservar las disciplinas que regulan la aplicación de restricciones a la importación y a la exportación.Además de incorporar disciplinas para asegurar transparencia y claridad en la aplicación de ciertas medidas no arancelarias.“A la luz de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras reconocen que el T-MEC responde a las acciones y estrategias que se contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND)”.Lo anterior debido a que los intereses de México abarcan una gama extremadamente amplia de instrumentos que, partiendo de aquellos derivados de la propia Constitución, las leyes que emanan de la misma y demás instrumentos en los que se identifican y desarrollan los intereses de nuestro país.“En este sentido, el T-MEC es parte de una estrategia alineada a la visión de política exterior expresada en el PND, en el que establece que México forma parte de la región de América del Norte, junto con Estados Unidos y Canadá, de los que es socio comercial”.Tras desglosar los 36 capítulos que contiene el T-MEC, el Senado sostiene que todas las secretarías de Estado y los órganos federales y autónomos competentes estuvieron acompañando las negociaciones, a través de una coordinación intersecretarial, “lo cual permitió reflejar los intereses del Estado mexicano frente a los otros socios comerciales".“En consecuencia, es susceptible de ser aprobado en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.Entre los logros de la negociación concluida la última semana del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Senado destaca que no se contemplan nuevos aranceles ni barreras no arancelarias para el sector primario.La negociación trilateral fue, en términos generales, equitativa, ya que se atendieron temas de las tres Partes.Se incluye un capítulo sobre medio ambiente que prevé tanto evaluaciones de impacto ambiental como protección de la capa de ozono; no se elimina el capítulo 19 sobre solución de controversias, manteniéndose el texto vigente del TLCAN, entre otros beneficios.