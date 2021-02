Dictan auto de formal prisión a Mario Marín por tortura contra Lydia Cacho

Escuchar Nota

"ARTICLE 19 y @lydiacachosi celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista", se informó.

La justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y, junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. Además debe ser garantizada la reparación integral de los daños para @lydiacachosi y su familia.



Mario Marín, El Gober Precioso, fue capturado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, Guerrero, tras un cateo en un inmueble, revelaron funcionarios del gobierno federal. Fue gobernador de Puebla de 2005 a 2011, y presidente municipal de Puebla capital del 1999 a 2002. También fue secretario particular de Guillermo Pacheco Pulido, edil de Puebla para el periodo 1987-1990, así como secretario de Gobernación estatal durante el mandato de Manuel Bartlett Díaz, de 1993-1999.