Formal prisión para exalcalde de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- El Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal dictó auto de formal prisión en contra de Ramón “N”, ex alcalde de Ramos Arizpe, por el delito de peculado en perjuicio de la hacienda pública del Ayuntamiento, que implicaría un monto de 7 millones de pesos.



El ex alcalde fue detenido el 29 de septiembre, al salir del Club Campestre de Saltillo, en compañía de quien fue tesorero en su administración, Vicente “N”, a quien también se dictó auto de formal prisión.



Bajo el expediente 710/2020 se emitió la orden. El 30 de septiembre se rindió la declaración, en la cual solicitaron la libertad provisional bajo caución, la cual resultó improcedente por ser delito grave.



Así, se dictó el auto de formal prisión a los acusados Ramón “N” y Vicente “N”, por el delito de peculado. Las partes cuentan con el término de 40 días para ofrecer pruebas, término que empieza a correr, una vez notificadas las partes.



Durante su gestión (2010-2013), la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades en el manejo de recursos públicos, por un monto cercano a los 338.9 mdp. Incorporó a la nómina a familiares y trabajadores de su empresa particular.



Además, se detectó falta de documentación para comprobar gastos en diversos rubros; no se justificaron ingresos y egresos; aplicaron descuentos en cobros de manera indebida, no justificaron la aplicación de programas sociales, en tanto que recursos federales no fueron aplicados conforme a la normatividad.



En el 2011, la recaudación por cobro de agua potable decreció 72.5%, no obstante, el desarrollo de nuevos fraccionamientos habitacionales.



En los cuatro años de la administración, creció la nómina en forma desproporcionada, no se controló la nómina contratada por honorarios y no hubo justificación adecuada en sueldos y prestaciones, lo que habría derivado en pagos indebidos.