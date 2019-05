Dictan prisión a Bárbara Botello

La ex Alcaldesa de León, Bárbara Botello, recibió esta tarde auto de formal prisión por el delito de peculado en contra de la Administración por un millón 577 mil 600 pesos.La jueza tercero penal, Cristina Rábado, dictó prisión preventiva a la ex diputada federal que permanecerá recluida en el Cereso de León.El abogado defensor de la priista, Edmundo Iván Lozano, destacó que la jueza dictó el fallo basada en el sistema penal tradicional.La Fiscalía General del Estado acusa a Botello Santibáñez por el delito de peculado por un millón 57 mil 600 pesos derivado de contratos ficticios con empresas fantasmas que generaron un detrimento al erario municipal.La ex Alcaldesa fue detenida ayer en León.El abogado anunció, en rueda de prensa, que buscará un cambio en el proceso judicial acusatorio tratando de que Botello Santibáñez pueda enfrentar en libertad el juicio."Vamos a tramitar una incidencia a la juez para tratar de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de León a fin de cambiar la medida cautelar del auto de formal prisión del sistema penal tradicional al nuevo sistema penal acusatorio y enfrente el proceso en libertad", indicó."Estamos en el sistema tradicional y vamos a usar las reglas del nuevo sistema de justicia penal. Nos vamos acoger al artículo quinto transitorio del Código de Procedimientos Penales buscando una situación diferente a la prisión preventiva", reiteró.La ex Alcaldesa se encuentra recluida en una área especial del Cereso de León.