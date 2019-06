Dictan prisión preventiva de seis meses a Joao Maleck

El jugador Joao Maleck, implicado en un accidente automovilístico donde falleció una pareja de recién casados, recibió este martes prisión preventiva por seis meses luego de no presentar pruebas suficientes para comprobar su estadía en el país o el estado.La resolución, tras dos horas y media de audiencia, se dio porque la defensa no acreditó el arraigo del jugador en México, es decir, no pudo garantizar que el futbolista no saldría del país ni del estado de Jalisco.Por lo tanto, el jugador de 20 años continuará su proceso penal por medio año desde el penal de Puente Grande, donde estuvo acompañado por su madre y su abuelo para la audiencia.Adicionalmente, se solicitó la vinculación por homicidio a título de culpa grave. La audiencia de vinculación será el viernes a las 13:00 horas. El juez segundo Juan José Rodríguez Velarde decretó este acto ya que al no garantizar domicilio cercano, se tenía la posibilidad de Maleck pudiera salir del país en cualquier momento.Cabe destacar que el futbolista de 20 años no posee un pasaporte vigente y no tenía forma de comprobar que está desvinculado del Sevilla FC B, su más reciente equipo.Apenas ayer, el nacido Guadalajara, Jalisco dio positivo en el examen de alcoholemia por 50 miligramos en la orina, aunque no en a sangre.El Código Penal de Jalisco establece que el nivel de alcoholemia es agravante en un homicidio culposo cuando la persona rebasa los 150 miligramos en 100 mililitros de orina, lo cual no ocurrió en este caso.También precisó que el automóvil en que viajaba Maleck, que impactó por atrás el auto de la pareja, no iba a menos de 70 kilómetros por hora, mientras que el de los recién casados no iba a menos de 35.