Diego Lainez es titular en victoria del Betis sobre el Sporting Gijón en la Copa del Rey

Escuchar Nota

, y una gran jugada personal de Rodri permitieron al Real Betis pasar a los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol ante un Real Sporting de Gijón que luchó, pero no acertó en las ocasiones que tuvo (0-2).El equipo sevillano comenzó mandando, peroy suya fue la primera ocasión clara en un remate deque despejó el portero bético con apuros.Los verdiblancos vieron que eliba en serio y metieron una marcha más, con lo que el juego se equilibró durante bastantes minutos hasta que el árbitro se convirtió en el centro de las críticas de losLa primera decisión unánimemente protestada fue un posible penalti de, que rechazó con el brazo un disparo de, jugada que a buen seguro hubiese revisado el VAR, inexistente en laMinutos después llegó una jugada que iba a marcar la suerte del partido, ya queLlegó entonces la siguiente decisión arbitral que levantó las iras de los aficionados,, el jugador que estaba llevando junto a Paul el control del partido.en una jugada personal de Rodri, que se internó en el área y lanzó un disparo cruzado al que no llegó Christian Joel.Dos acciones puntuales, como el posible penalti delno señalado y la expulsión de, cambiaron el rumbo de un partido que hasta ese momento estaba siendo bastante igualado.Con la eliminatoria encarrilada,, y en la segunda parte fueel encargado de suplirle, lo que no cambió el rumbo del partido, ya que los béticos siguieron controlando el juego ante un Sporting que se mantuvo en la lucha y buscaba el gol.enviado porque le dejó solo anteEl portero visitante adivinó la intención del delantero rojiblanco y bloqueó su disparo, lo que repitió minutos después en un disparo deen un remate de cabeza de Juanmi que soloen la última ocasión del partido.