Diego Luna rejuvenece para Star Wars

Enfrentarse a las naves y guerreros del imperio galáctico en la serie de Star Wars basada en su personaje, el espía rebelde Cassian Andor, no preocupa a Diego Luna tanto como lucir joven, algo que asume como el reto del proyecto.Al ser una precuela de la película Rogue One: Una Historia de Star Wars (2016), Luna deberá mostrarse rejuvenecido respecto a dicha trama, lo cual quiere lograr sin abusar de retoques digitales ni maquillaje.“El problema es que me tengo que ver más joven porque es una precuela. Lo haré con mucho ejercicio, comiendo lechuga orgánica de Xochimilco para mantenerme lo más joven y sano que pueda, porque mi personalidad me lleva al otro lado”, dijo el actor, de 39 años, al asistir a una función especial de Chicuarotes.Aún no arrancan las filmaciones de la serie, que serán en Londres, pero Luna lleva meses estudiando sus escenas y diálogos y confía en que la producción agradará a los fans de todas las generaciones.Y si bien no quiso especificar cuántos años antes de Rogue One se situará la historia, todavía sin título, aseguró que ya cuenta con los guiones, mismos que describió como “chingoncísimos”.“Me va a llevar mucho porque (los productores) son perfeccionistas, la cantidad de trabajo que se pone detrás de lo que se hace es brutal; en países como el nuestro no se hace eso.“Llevo año y medio preparando la serie y todavía me falta un rato incluso para empezar a filmar”, destacó el protagonista de Narcos: México, serie en la que también participa al momento.