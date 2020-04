Diego Luna y Gael García presentan oficialmente Ambulante en Casa

Escuchar Nota

"La relación directa que uno tiene con un documental es algo más personal, incluso diría que con las buenas ficciones algo así sucede", comentó Gael al respecto.



"Para cualquier cineasta documentalista el perder la oportunidad de conectar con el público, que su historia se escuche, es aterrador; el equipo de Ambulante ha hecho trabajo para obtener una respuesta coyuntural a lo que estamos viviendo ahora", apuntó Luna.



"Ambulantito", programa de documentales para niños, estará también presente, además de cortometrajes. Suárez, directora de la Gira, recordó que los títulos estarán únicamente disponibles para el territorio mexicano y que se ha contado con el respaldo de los distribuidores. "Los directores son personas que llevan cinco, seis años trabajando sus documentales para verlo en una pantalla y ahora nos los han confiado para un computadora, un dispositivo", indicó.

Aunque un documental sea malo, dijo, siempre se aprende. "Siempre condiciona que es el descubrimiento de algo, quizá de algo que ya sabías o de lo que no tienes idea, pero son fantásticos, así sean malos, no tan buenos, siempre se aprende", consideró la tarde de este martes el "charolastra". "¡Eso va a quedar como quote (frase)!", respondió divertido, al escucharlo.El actor dejunto con Luna y Paulina Suárez, fundadores y directora de la Gira de Documentales Ambulante, presentaron en redes una versión digital del festival.Llamadoel proyecto iniciará el próximo 29 de abril en la página oficial de la Gira y, durante un mes, se proyectará ahí un documental nacional o extranjero diariamente, para poder ser visto, gratuitamente, por 24 horas y un máximo de mil personas.La decisión obedece a la actual contingencia sanitaria del Covid-19, que ha mantenido los cines y espacios independientes de exhibición cerrados desde el mes pasado.Entre las cintas que formarán "Ambulante en Casa" se encuentran "Yermo", de Everardo González; "La felicidad en la que vivo", de Carlos Morales; "Ellas", de Angélica Itzel Cano y Guillermo Gael Estrada, también estará "Carta al campo", de Karla Hernández Díaz.