Diego Ramírez fuera del Tri sub 20 tras fracaso en Mundial

Diego Ramírez, quien fungiera como director técnico de la Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial de la especialidad, no continuará al frente del combinado, de acuerdo con Guillermo Cantú, director general deportivo."De mutuo acuerdo hemos decidido que Diego Ramírez no continúe como DT de la sub 20", comentó el directivo de las selecciones en conferencia de prensa."Siempre hacemos un análisis, se ponen nombres sobre la mesa y se van palomeando algunas cosas. El bagaje que tenía Diego como auxiliar le da la posibilidad de que nos acerquemos, a mi me ha tocado la fortuna de traer técnicos que, algunos han tenido fracasos, pero otros han tenido grandes éxitos, como (Raúl) Gutiérrez, Juan Carlos Chávez."Diego ha sido un técnico que tiene cosas muy buenas, estoy seguro que esto le va a ayudar a crecer, a todos”.El hijo de Jesús Ramírez tuvo un paso desafortunado en el torneo celebrado en Polonia al finalizar en el último lugar de su grupo con las derrotas ante Italia, Japón y Ecuador pese a contar con jugadores como José Juan Macías y Diego Lainez.Cantú anunció esta decisión en Atlanta, Georgia un día después del triunfo de la Selección Mayor ante su similar de Venezuela como preparación para la Copa Oro.Tras la eliminación del Mundial de Polonia, Ramírez aplaudió reglas como la 20/11 en el futbol mexicano, pero sentenció que "no va a funcionar de un día para otro. Si estamos esperando que los jugadores que debutaron con esa regla van a resolver todo en sus equipos y selección, no va a ser así".Por otra parte, Gerardo Torrado, director deportivo de Selecciones Nacionales, dio su postura sobre el tema de Jonathan González y su ausencia del Mundial, ya que aseguró que siempre estuvo en contacto con Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey.“Antes que nada quisiera agradecer a todos los clubes que nos prestaron jugadores. También entendemos que se estaba jugando algo importante en México que era la liguilla. En el caso de Jonathan, fui personalmente a hablar con Duilio, me hizo saber que también es un jugador importante en su club. Había una fecha límite, Duilio me dijo que sí me lo prestaba, siempre y cuando el equipo estuviera eliminado. Los tiempos no se daban y nosotros no podíamos esperar a que el club decidiera”, manifestó.De la misma forma, dio sus impresiones sobre las características que debe cubrir el siguiente timonel de la categoría, y dijo que no tomarán la decisión a la ligera para así asegurar al mejor hombre.“Vamos a hacer un análisis profundo, queremos un entrenador que les transmita intensidad, que le guste atacar, que sea ofensivo, va a haber una estructura, buscaremos el perfil ideal para que las selecciones menores sigan creciendo”.