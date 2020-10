Diego Santoy Riveroll, el ‘asesino de cumbres’, podría quedar libre, advierten

Escuchar Nota

“Tiene grandes posibilidades de salir libre, ya que su caso fue reabierto este año”, sentenció la columnista.



“Yo nunca he negado los hechos. Lo único que quiero es que mi proceso se lleve de forma legal”, citó.



“Estamos hundidos en un sistema donde la corrupción se ha sistematizado y la impunidad ha predominado”, añadió.



“¿a qué México podemos aspirar si no es posible, ni en los juicios más mediáticos, garantizar el apego al debido proceso y respeto a los derechos fundamentales? ¿Quién ganó en un caso como este, donde importó más la telenovela mediática que la justicia de un niño de ocho años y una niña de tres años asesinados brutalmente? ¿En qué momento permitimos que la novela pese más que la justicia a quienes han sufrido las consecuencias de la violencia?”



En una columna escrita para El Universal titulada: “Diego Santoy, ¿libre?” , Niño de Rivera CoverEsto sucedería,Sin embargo, el 7 de agosto de 2020 se dio a conocer que se repitieron los careos con el inculpado, pero sin la presencia de testigos, porque no se pudo localizar a las integrantes deFueron cuatro diligencias realizadas por videoconferencia,El argumento para estos careos fue que, en 2007,La intensión de su defensa, se mencionó entonces, es que se reduzca la sentencia a 40 años, sentencia máxima según las leyes en Nuevo León, añadió.En su columna, Niño de Rivera Cover explicó que, en febrero pasado, Santoy Riveroll fue notificado que no tuvo una representación legal en los careos que se televisaron entonces, por lo cual se tendrían que volver a realizar, pues no quedó asentada la presencia de su abogada, Raquenel Villanueva, ejecutada en 2009.Lo que no anotó es que, de acuerdo con fuentes periodísticas, estos careos se realizaron en agosto pasado. Sin estos datos, aseguró:Ante la pregunta sobre si considera estar encarcelado injustamente, el sentenciado respondió:, respondió.Siguió:Tampoco las instituciones mejoran. La descomposición sigue prácticamente intacta, si no es que agravándose. Garantizar derechos es la base para que las víctimas encuentren justicia”, indicó y después refirió a la violación al debido proceso que sigue liberando a culpables y encarcelando inocentes”.La madrugada del 2 de marzo de 2006,, cuando éstos estaban en su casaCubierto con un pasamontañas y guantes de látex,, fue directamente a la habitación de Érika para intentar convencerla de que no lo dejara, pero al negarse, éste asesinó a su hermana María Fernanda, de 3 años, y Erick Azur, de 7 años de edad. La intentó degollar y secuestró a la empleada doméstica, a quien metió en la cajuela de un auto que robó y huyó del estado.pero cuatro días después ambos fueron detenidos en Oaxaca, cuando viajaban en un autobús rumbo a Guatemala;En 2010,, pero, en 2012, gracias a un amparo, logró que le rebajaran la sentencia a 71 años de prisión por homicidio, secuestro y robo., según la información difundida en agosto pasado.Información por Proceso