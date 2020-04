Diez consejos para reducir el estrés durante la cuarentena

Escuchar Nota

Elson dos de los males que sufren las personas, y puede que en estos momentos en los que nos encontramos en casa, debido a la, sus niveles se eleven.Estamos acostumbrados a salir de casa para trabajar, ir a la escuela, para hacer las compras, al cine, etc., sin embargo, ahora estamos todos juntos en casa, tomando clases a distancia o haciendo home office, y es normal que comencemos a sentirnos encerrados y un poco ansiosos.Tal vez hay niños pequeños en casa o mascotas que reducen el tiempo para ti, pero sólo necesitas unos minutos para realizar algunos ejercicios que te ayudarán a ponerte de nuevo en balance.La respiración es la fuerza vital que nutre al cuerpo. Una serie de respiraciones profundas y lentas desde la zona del estómago te ayudarán a bajar el estrés porque estimulan al sistema nervioso parasimpatético y ayuda a recibir una gran cantidad de oxígeno. Puedes probar la respiración alternada: tapa tu fosa nasal derecha con el pulgar e inspira por la izquierda. Luego tapa tu fosa izquierda con el dedo índice y exhalas por la derecha. Repite varias veces con cada lado.El uso de la computadora por periodos largos está asociado a la pérdida de sueño, al estrés y depresión. Intenta tomar descansos durante tu jornada laboral, sobre todo si estás haciendo home office. Dale un descanso a tu cerebro.Cualquier actividad física ayuda al organismo, en especial, caminar. Con 5 minutos basta, y si no tienes un pequeño patio, aún puedes hacerlo dentro de tu departamento. Trata de caminar y dejar por un momento tu mente en blanco.4. VisualizaBásicamente se trata de “soñar despierto”. Si estás nervioso imagina que estás en tu sitio favorito o haciendo algo que te gusta. Al situarte en un lugar y transportarte a esa realidad soñada, ayudarás a bajar la tensión.La música clásica tiene un efecto tranquilizador, pero si quieres desestresarte, escucha, tararea o canta tu canción favorita. Esto activa la dopamina, responsable de que te sientas a gusto.Expertos afirman que el estrés es un fenómeno mediado entre el cerebro y el sistema inmunológico, y el estómago es el órgano más grande de este sistema. Cuando estés nervioso elige un bocadillo o una fruta, llévalo a un lugar tranquilo y una vez ahí, cómelo de manera meditativa; haz consciente su sabor y cada sonido que hace en tu boca, así como las sensaciones que te genera.Además de limpiar el aire que respiras, las plantas te calman. Un estudio de la universidad de Washington State, Estados Unidos, reveló que ayudan a estabilizar tu presión sanguínea.Si te sientes estresado puedes aplicar un poco de presión en la unión de los dedos índice y del medio. Esta zona ayuda a liberar tensiones en el corazón. También puedes masajear debajo del dedo pulgar para relajar los músculos del cuello, la nuca y los hombros.Al comer miel aportas azúcares buenos a tu cuerpo y así evitas que el cerebro genere hormonas estresantes, como la adrenalina y el cortisol.Es de gran ayuda para quienes tienes problemas de estrés. Ahora nos han pedido no salir de casa, así que puedes salir al patio o mirar por la ventana y concentrarte en algo lindo que esté en el camino, como un árbol o un ave.