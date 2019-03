Diez detenidos durante protestas contra Bolsonaro en Chile

Al menos 10 personas fueron detenidas durante las protestas convocadas por diversas organizaciones sociales en Chile contra la presencia del mandatario brasileño Jair Bolsonaro en la Cumbre del Prosur.Cerca de 100 personas llegaron al Paseo Bulnes, cerca de presidencial Palacio de La Moneda, en la capital chilena, para participar en la protesta convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), junto a la Coordinadora 8M y la Coordinadora No+AFP.Durante la manifestación se podían leer pancartas en contra de Bolsonaro y del presidente chileno Sebastián Piñera, así como contra el mandatario estadunidense Donald Trump, quien no acudió al encuentro.Al finalizar la movilización, algunos de los participantes bloquearon el tránsito vehicular, mientras que otros que iban encapuchados comenzaron a encender barricadas en las inmediaciones del Parque Almagro y en el propio Paseo Bulnes, por lo que fueron dispersados por las Fuerzas Especiales de Carabineros con chorros de agua y gases.De acuerdo con la página web Emol.com, diputados del Frente Amplio entregaron esta mañana al Palacio de Gobierno una misiva en la que solicitaron declarar "persona non grata" a Bolsonaro por su postura en materia de derechos humanos y la igualdad de género y cancelar todas las actividades en las que está prevista su presencia.El mandatario brasileño acudirá mañana sábado a un almuerzo ofrecido por Piñeira en el Palacio de La Moneda, al cual no asistirán senadores y diputados al argumentar convicciones políticas y señalar a Bolsonaro como "xenófobo", "machista" y un peligro para la democracia latinoamericana.