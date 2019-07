Diez famosas que fueron acusadas de hacer brujería

Stevie Nicks cantó "Rihanon" y se sacrificó a sí misma, ya que a partir de esa canción tuvo que dejar su personalidad atrás.Todo comenzó con eso, su ropa. La cantante de Fleetwood Mac usaba prendas negras, vestidos enormes, velos y sombreros, pero cuando interpretaba dicha canción que hace referencia a una diosa de la mitología de Gales, se transformaba en una fiel seguidora de la misma. Se retorcía y su voz resaltaba sobremanera. Entonces la tacharon de bruja y de las más peligrosas.Era mentira, pero a la cantante le encantaba alimentar los rumores paseando con gatos negros y manteniendo todo en un misterio. Además era un símbolo sexual lleno de misticismo y oscuridad. HHoy sabemos que sólo era fan de la historia wicca, más no practicante. En 2013 apareció en American Horror Story: Coven como ella misma en versión bruja y sólo se ríe de los rumores.Así como ella hay otras celebridades que han sido acusadas de practicar brujería blanca, negra, santería, ritos, entre otras cosas, que sólo son una forma absurda de acusarlas sin saber que hoy es una forma de sobrevivir y reclamar.Ella ha sido acusada de brujería desde que estaba en la banda KULK, palabra que proviene de la Islandia Medieval. De igual manera, algunos ociosos han encontrado letras en su canciones que hacen referencia a poesía pagana medieval. De hecho tiene una canción llamada tal cual “Pagan Poetry”. Esto es un guiño de la cantante a sus supuestas creencias, aunque algunos piensan que es sólo una broma irónica a los rumores.Aunque suene extraño, Queen B fue llamada bruja luego de que su ex baterista, Kimberly Thompson, la demandara pidiendo una orden de restricción porque, según su versión, ella era acusada de practicar magia negra, tanto que era capaz de hacer que abusaran sexualmente de sus enemigos, además de que ella y su esposo Jay-Z son parte de los Illuminati. El juez rechazó tal orden y Beyoncé no ha declarado nada al respecto.Gracias a su ascendencia latina, muchas personas creen que JLo es practicante de santería. En 2011, la entonces pareja de Ojani Nosa, el primer esposo de López, aseguró que la cantante tiene una “madrina” en Miami que ha estudiado el arte de la magia blanca y negra en países como Cuba y África y cada que JLo está en problemas le llama para pedirle soluciones. Según la mujer, así ha conseguido la fama y amor que hasta fecha posee.La protagonista de Jóvenes Brujas ha sido acusada por muchos años de practicar brujería ya que hacía apariciones constantes en una tienda de ocultismo; sin embargo, ella siempre ha apoyado a empresas pequeñas y una de las que se le habían acercado para solicitar su ayuda fue ese pequeño lugar, mismo que le sirvió para preparar su papel en la película y cuando se hizo famosa, ayudaba a que las personas llegaran a comprar gracias a su interpretación como Nancy Downs.Es bien sabido que Lady Di creía en la astrología y la magia, por eso mismo tenía una medium llamada Sally Morgan, misma que la aconsejaba y le ayudaba a mejorar su vida. Ella nunca practicó algún hechizo (al menos no hay registro), pero estaba a punto de hacerlo cuando Morgan le dijo que moriría en un accidente de auto gestado por terceras personas. Asimismo aseguró que eso sería resuelto en el reinado de George, hijo de William, nieto de Diana.En 2015, la cantante hizo un tweet en el que declaraba ser una verdadera bruja por ser negra. Cree que muchas personas de color tienen poderes sobrenaturales diversos. Algunos son videntes, otros adivinos y unos más, brujos. Ella dice ser de los últimos, así que podía hacer todo tipo de conjuros, aunque siempre de forma responsable y nada que afectara a otros. Esto fue después de que la tacharan de hacer magia negra.En una entrevista declaró que en la adolescencia quería ser un achica malvada y se sumergió en la brujería y las artes oscuras, sólo para decirse una hechicera de elite. Sin embargo, en una de sus sesiones recitó un hechizo que provocó que un rosario que tenía en las manos se rompiera por completo. Entonces se alejó, pero hay personas que aseguran que aún sigue en ese camino, en secreto.Las gemelas más icónicas de Hollywood han sido acusadas de practicar algunos rituales sudamericanos, ya que a cada lugar que van hacen una limpia que consiste en quemar salvia para protegerse de malos espíritus y alejar presencias extrañas que afecten sus vidas. Por eso mismo, viven en la soledad, según sus allegados. Lo cierto es que ellas han declarado que la magia ancestral es bella y son fanáticas de mantener el legado vivo.Esto fue a raíz de una entrevista en la que declaró tener cuarzos para atraer el amor. Aseguró que los usaba de vez en cuando para atraer hombres y así tener un poco de diversión casual, pero necesitaba conexión con su pareja aunque fuera algo casual. La prensa amarillista creía que Perry tenía un rito oculista más complejo que la energía de cuarzos. Además se dice que ella es Joan Baptiste, una niña estrella que en los noventa desapareció sin motivo.La cantante ha sido acusada por fans y detractores de pertenecer a una asociación Wicca llamada Order of the Golden Dawn. En ella se practican algunos rituales nuevos que se conjugan con los viejos provenientes de África, así como algunos cánticos latinos. En sus letras se pueden encontrar mensajes ocultos o frases clave, inclusive cantada en latín que hacen referencia directa a dichas prácticas.Nunca sabremos si en verdad son brujas o si son simples mortales que han sido víctimas de la prensa amarillista, de los haters y de malentendidos que las llevaron a sucumbir ante rumores, quizá absurdos.