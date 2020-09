Diez heridos en Sonora por enfrentamiento entre GN y crimen organizado

Escuchar Nota

Sonora.- Al menos 10 personas resultaron lesionadas en un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y grupos de la delincuencia organizada en el municipio de Caborca, ubicado al norte de Sonora.



Según fuentes extraoficiales, todo inició con una emboscada, en la que hubo varias persecuciones, lo que provocó daños con armas de fuego a vehículos y negocios. El total de personas lesionadas son cinco civiles y cinco elementos de la Guardia Nacional, incluso uno de ellos con heridas de bala en el abdomen.



Hasta el momento, las autoridades de seguridad en Sonora no han reportado lo ocurrido en el Centro de esta ciudad.



Dicho enfrentamiento entre personal militar y sujetos armados se convirtió generó caos y pánico en la vía pública. En redes sociales, los ciudadanos de Caborca alertaron a no salir a las calles.



En las calles 4 y avenida J, en donde se contabilizaron 14 vehículos de diversos modelos, dañados por balas y choques, el grupo de hombres armados colocaron varillas cortas, a manera de “ponchallantas”, para que las unidades la Guardia Nacional perdieran el control y evitar ser alcanzados.



Los heridos de bala —incluido el elemento de la Guardia Nacional, con lesiones de bala en el abdomen—, o lastimadas por la colisión de vehículos, fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica. Además, se reportó el robo de un vehículo particular con cinco bidones cargados con 20 litros de diésel, propiedad de una empresa agrícola.